Hisense USA nuper ostendit recentissimam innovationem apud CEDIA Expo 2023 – fundationis 100 inch 4K TV quod est ad verterent domum industriam hospitii. Doug Kern, coetus directorium mercatorum de USA Hisensi, Peregrinationem exclusivam dedit televisificae eximiae notae Mark Henninger a S&V.

Stella spectaculi proculdubio TV ludus promptus 144-Hz tabella indigena est. Haec infigo pluma praestat lusionem levem et fluidam, praebens singularem experientiam immersivam pro gamers. Ad visivas ulterius augendas, TV incorporat technologiae mini-ductus backlight, iactans super 1,600 zonas caligantium localium et cacumen nitatum 1500 nitorem. Hoc incredibile efficit antithesin et colores vibrantes, cinematographica, spectacula, ludos ad vitam sicut numquam antea.

Etsi "relatio" pretium huius miraculi 100 inch ad $ 10,000 ponitur, Kern innuitur ipsum pretium in launch minus quam quinque figuras futurum esse, quod magis pervium sumitur. Haec positio Stimationis officium confirmat ad technologias incidendas tradendi punctum pretii parabilis.

Exspectatio circa hanc televisificam infigendam apertam est, dum promittit se reducere modum quo fruimur hospitii consolatione nostrarum domorum. Magnitudo 100 inch ostensio efficit experientiam vere immersivam spectandi, visores in cor actionis transportando. Utrum aspicit tardus blockbuster cinematographicorum sive in scenicis ludis globum serenans, hoc TV offert festum incomparabilis visualis.

Progressus in technologia, domus hospitii proculdubio clara futura est. Novum hisense 100-inch 4K TV insigne miliarium in industria significat, ostendens possibilitates eorum quae fieri possunt. Mox, usores opportunitatem habebunt cinematographicae experientiae ius in conclavia eorum deducendi cum hac insigni televisifica.

