Google Teases Pixel VIII lineup et Pixel Watch II Ante Duc Event

Google videos ac imagines venturi Pixel 8 et Pixel 8 Pro smartphones ac Pixel Vigilia dimisit 2. Hae peeks obrepunt in hardware launch in ante diem 4 octobris horarium. Pixel 8 Pro, quae antea divulgata erat, in video officiali una cum nova optione "murrinae" coloris manifestatur. Vexillum Pixel 8 in colore roseo variante ostenditur.

Imagines et imagines ostendunt Pixel 8 conspicue minor esse quam 8 Pro. Dum 8 Pro fama est retinere magnitudinem praedecessoris sui 6.7 digiti ostentationis, vexillum Pixel 8 expectatur ut minorem 6.17 inch ostensionem, reductionem e 6.3 inch scrinii Pixel 7. Hoc bonum nuntium pro usoribus est. qui magis compacta phones malunt.

Praeter smartphones etiam Google speculationem Pixel Vigiliae praebuit 2. Cogitatus simile consilium praedecessori suo habere videtur et involvit porcellana cohortem quae Pixel 8 Pro aestheticis congruit. Etsi specialia de novis notis de Pixel Vigilia 2 non revelata sunt, Google commemorat se coniungi posse cum pixel telephonica ad accessum personale adiumentum, salutem notam et pervestigationes sanitatis.

Praeterea teaser breviter demonstrat Pixel Buds, significans has earbudas wireless etiam in venturo eventu ostendendas esse.

sources:

- Emma Roth, nuntius scriptoris pro Verge

definitiones:

– Pixel 8: Praesent mauris quis felis praetoriae ex Google.

– Pixel 8 Pro: Maiores variantes Pixel 8, praesumitur habere magnitudinem 6.7 inch.

- Pixel Watch 2: Posteritas smartwatch ex Google.

- Pixel Buds: Google wireless earbuds.

Renovatio Septembris 7th, 1:42PM ET: Articulus rumores addidit de magnitudinibus Pixel ostensionis.