Novum Google Chrome Draconis Oratio Critica Securitatis Vitia

Google exitum securitatis bandae dimisit ad repeciandam vulnerabilitatem criticam in navigatro Chrome suo. Vitium, quod CVE-2023-4863 significatum est, involvit acervum quiddam redundantia quod forma imaginis WebP afficit. Haec vulnerabilitas potentia ad arbitrariam codicis exsecutionem vel ruinas ducere potuit.

Inventio vulnerability credita est Apple Securitatis Engineering et Architecturae (SEAR) et Lab Civis in Universitate Scholae Torontoni Munk. Singula facinoris nota non sunt detecta, sed Google agnovit facinus pro CVE-2023-4863 in feris observatum esse.

Haec ultima panni pars est nisus Google permanentis ut vulnerabilitates in Chrome zephyris compellant. Cum ineunte anno societas iam quattuor eiusmodi vulnerabilitates fixa est.

Praeter lacus Google, Apple etiam fixiones suas ampliavit ad CVE-2023-41064, aliam vulnerabilitatem ad processus imaginis pertinentes. Haec vulnerabilitas quiddam est redundantia exitus in Imagine I/O componentis, quae ad arbitrarium codicem exsecutionem ducere potuit. Cum CVE-2023-41061 coniunctione adhibita est in catena fictitii iMessage cinematographici nomine BLASTPASS ad explicandum specularium Pegasi in iOS 16.6 iOS plene disiunctum.

Similitudines inter CVE-2023-41064 et CVE-2023-4863, tum ad processus imaginis relatis et per Apple et Lab Civis relatis, coniunctionem potentialem inter duos vulnerabilitates suggerunt.

Contra minas potentiales tuendi, monentur utentes ut navigatrum Chrome suum renovarent ad versionem 116.0.5845.187/.188 pro Fenestra et 116.0.5845.187 pro macOS et Linux. Users Chromium-substructio navigatores, ut Microsoft Edge, Brave, Opera, et Vivaldi, etiam pecias quamprimum in promptu sunt adhibeant.

