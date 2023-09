Google Android Keep in Formatting Feature Gets Text

Google Android serva est quod novum plumam tandem volvens permittit ut textus formare utentes. Hoc pluma perquam rogatus facultatem dat utentibus mos et emphasin suis textui augendi per audaces, underlinendi, cursivis, stylis petendi. Renovatio in praesenti tantum praesto est novis notis et non maioribus, et limitatur ad app Android cum forma non comparente per telam.

Ut accedere ad textum formatting pluma, utentes novam "A" iconem fucata in notis toolbar videbunt. Hoc tabulam aperiet cum optionibus 1 (H1), Heading 2 (H2), Italic, Italics, Underlined et Strikethrough. Mores formatting is like to other text editors.

Cum pluma in praesenti devolvitur et omnibus usoribus praesto esse non potest, Google denuntiavit futurum ad notas exsistentes in "hebdomadibus adventus". Pluma omnibus praesto est Google Workspace clientibus et usoribus cum personalibus Google Rationibus uti.

Gravis est notare formatura conservabitur cum textum ex aliis fontibus in Google Keep. Sed usores facile formare possunt utendo optione "formatting Clear" in instrumento instrumenti.

Super, haec renovatio ad Google Serva addit novum gradum consuetudinis et flexibilitatis ad app notantium acceptionem. Users nunc plus potestatem habent quomodo textus eorum spectat, ut facilius ad informationes praecipuas augendas vel ad notas ordinatas creandas facilius efficiant.

