Google in limes US monopolium iudicium provocabitur ut moderatores foederati imperium suum interrete divellere conentur. Per proximos X septimanas, advocati foederati et attornati civitatis generales documenta dabunt ad probandum Google mercatum in eius favorem deducere, Sherman Act violare faciendo inquisitionis machinam in variis locis et machinis suis factam. Iudicium decernet num Google legem fregit et, si ita est, ut gradus capiantur rein in tech gigas.

lis a Department Iustitiae prope tres annos interposita est, Google accusans utendi suum interrete dominatum quaerere ut iniustum lucrum contra competitores lucraretur. Regimen asserit Google billions dollariorum quotannis reddere debere machinas quaerendi machinas sicut iphone et interretiales navigatores ut Safari et Firefox. Accedit regulatores disputant Google mercatum illicite tractasse quaerendo eius inquisitionis machinam ut cum suis MASCULINUS software pro smartphones involutum esse.

Google arguit quod spectat ad certamen significantes et tormenta quaesita citat sicut Microsoft Bing et websites sicut Amazon et Yelp ut exempla. Societas successum suum continuis melioramentis ad inquisitionis machinam tribuit ac confirmat quod homines Google uti volunt propter eius fidem et effectum.

Eventus iudicii significant effectus pro Google habere potuit. Consecutiones possibiles includunt usum solvendi societates ad Google machinam quaerendi default, vel Google amittendam umbilicum prout in proeliis legalibus implicatur. Similis casus monopolis contra Microsoft in anno 1998 effecit in societate luctantem ad accommodandas technologias emergentes, quae Google ad eminentiam ascendere permiserunt.

Praeter hodiernum iudicium, Google etiam adversus antitrusam causam suam technologiam vendo relatam habet. Imperium allegat quod Google monopolit technologias digitales clavem vendendi et suggessit ut Google partem mercaturae suae adtech vendere possit ut de exercitiis anti-competitivis colloquitur.

