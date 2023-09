Google Gboard Proofread Feature introducit ad emendare Content Quality

Google Gboard, quae optimae claviaturae in Android notum est, nuper novam plumam excitantem addidit. Novissima beta versio app Gboard (v13.4) nunc includit optionem 'Proofread', a generativa AI profectam, quae textus orthographiam, grammaticam, et interpunctionem erratorum inhibere potest et eos inconsutilis figere. Haec additamenta excludit necessitatem muneris tertiae factionis sicut Grammaticae.

Secundum 9To5Google, Propositio optionis in instrumento Gboard apparet. Ictibus optionem, lineamentum processus contentum et versionem recognitam praebet cum aliquibus erroribus identitatis emendatis. Usores delectum habent ut eorum originalem contentum versionem recognitam restituant per puga pyga pollices percutiendo. Vel, suggestionem mittere possunt deprimendo pollices strepitando.

Praeter optionis Proofread, Gboard puga "Fix eam" ostendet. Haec Bulla sponte errata corrigit sine versione recognita ostendens vel permittens utentem suggestionem admittere vel reicere. Sed distinctio optionum "Proofread" et "Fig" ulteriorem declarationem requirit.

"Figere" puga pyga initio in instrumento Gboard apparebit, et eo percussoque, utentes prompte explicabunt quod "textus probationis ad Google mittendus erit et ad tempus ad grammaticam scribendamque suggestiones conficiendas processit". Usores has leges condicionesque accipere debent antequam pluma uti possunt.

Nulla nunc notitia est cum hae novae lineamenta in stabili versione Gboard appli erunt. Progressio et probatio generativae AI features typice significantem tempus et laborem requirunt antequam ad publicum dimitti possint. In votis est, Samsung incorporabit etiam plumam AI-powered augendi qualitatem contentorum in LG Keyboard.

sources:

- 9To5Google