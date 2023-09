Introducendis Duvo 24-300mm Lens pro Cinematica Coverage

Novus Duvo 24-300mm lens praebet subsidium dualem format tam Super 35mm et sensoriis plenam. Cum 1.5x dilatatore occupato, haec lens ad altitudinem campi et bokeh tenuia efficere destinatur, praebens aspectum cinematicum etiam cum cameras eng-type utens ad lusus et eventus vivo.

Dissimilis cinematographicis lentibus optimized pro productionibus scriptatis, Duvo 24-300mm lens praebet rationem magnificationis zoom ampliorem, faciens id specimen ad capiendos ictus dynamicos in ludis eventus, concentus, documentaria et cinematographia truculenter. Magnitudo eius compacta, leve constructum et portabilitas ad motum altum conferunt, permittens cinematographos capere attonitos pedis in variis occasus.

Mense Martio huius anni, Fujifilm FUJINON HZK25-1000mm introduxit (Duvo 25-1000), etiam "Duvo Box". Hoc capsulae genus zoom lens emissum, optimized pro PL monte Super 35, adhuc ampliavit facultates linearum lens Duvo Series.

Claviculae lineae Duvo 24-300mm lentis includunt compatibilitatem suam cum sensore Super 35mm et facultatem sustinendi sensorem aequivalentem ad plenam artus fabricato-in propagatorem conserendo. Cum ascendens in cameram sensorem plenae compage instructum, lens bene optica perficiendi liberat, eundem angulum sententiarum servatum ac in camera sensorem 35mm supereminentem adhibitum esse.

Fujifilm consilia dimittere Duvo 24-300mm lens in foro US vere 2024, cinematographos cum versatili instrumento ad eximium cinematicum coverage capiendum praebens.

(Source: Ericus Naso, DP et filmmaker Erik Naso award-vincens)

definitiones:

– Eximius 35mm: Motus picturae camerae cinematographicae forma quae utitur uno cinematographico perf cum replo magnitudine 24x14mm. Saepe in cinematographia digitali summo fine adhibetur.

- ENG-type cameras: cameras electronicas nuntios colligens, usitatus e radiophonicis et diurnariis ad capiendos nuntios et eventa in imus.

– Bokeh: Visum e area umbilici placens in imagine, typice consecutus per usum campi profundi profunditatis.

sources:

– Erik Naso – Emmy award-victor DP et filmmaker.