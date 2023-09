Fortnite Renovatio 26.10: Downtime Schedule et speculationes de novo contento

Elit Fortnite, Ludi Epici, pronuntiavit ludum momentaneum esse unavailable pro renovatione 26.10. Haec renovatio variis suggestis applicata inter PS5, PS4, Xbox solatur, Nintendo Switch, Android, PC. Histriones exspectes renovationem ut promptum sit ut mane die 12 Septembris exspectes.

Cum renovatione, utentes tempus servo downtime praevenire debent. Hoc significat Fortnite pro duobus horis ad tempus inexplicabile fore. Ad melius informationes de cum in ludum potes redire, hic est 26.10 servo downtime cedula:

– Tempus downtime ad 4 AM ET inchoandum ponitur, consequenter inactivare conciliationem breviter ante.

– Pro UK fans, tempus plenum offline ab 9 AM BST incipiet dum conciliatio in 8.30 AM BST debilitata erit.

Cum ludi Epici non diserte declaraverunt quando tempus medium concludat, sustentationem fere horis duabus fieri solet. Fortnite ergo in online ab 11 AM BST ad novissimam reducere debet.

Annuntiatio huius renovationis speculationem accendit apud fanaticos de quo novo argumento in renovatione 26.10. Nonnulli fans speculantur, cum imminenti primo accessu deducunt Mortal Kombat 1, Sub Nulla ex libertate indoles ludibilis in Fortnite fieri potest.

Accedit ludi Epici novum item telumve introducere, ac novum incrementum dare. In taberna item novas pelles pro histriones recipiet etiam ad experientiam aleae acquirendam et augendam.

Iuxta has novas additiones, epici ludi praevalentes cimices et lusionis glitches ab initio novi temporis mittent, porro lusum ad optimam oblectationem poliunt.

