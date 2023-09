Fortnite 26.10 Update Hero Academia Crossover Introduces

Novissima renovatio Fortnite, versio 26.10, cum quibusdam novis rebus contentisque excitandis advenit. Una e praecipuis huius renovationis elucidat est My Hero Academia crossover, ingenia et facultates e serie anime popularis ad ludum regium pugnae afferens.

Histriones nunc uti possunt item Muri Todoroki Glacialis, quod permittit eos facere claustra glacialis ad defensionem vel ad fines oppugnandos. Murus glacialis magnam vim habet sanitatis et damnum sustinere potest donec frangatur. Inveniri potest in terra, in cistis, vel in Guttis. Hoc item singularem torquent ad lusum addit, ut adversarios capere possit et eos in glacie circumlabi.

Praeter Ice Wall, histriones etiam facultatem Deku scriptor Smash uti possunt, quae statim hostes pulsare uno ictu potest. Sed haec potestas impetrari non potest nisi ab omni Omni copia Occumbo, ut histriones his guttulis speculationi esse debent.

Expletis Inventionibus Deku et Todoroki Inventionibus lusores cum puncta experientiae reddet, et sex summas Heroes Academiae Inventiones meas statim adaequabunt lusorem.

Praeterea tres novae pelliculae meae Herois Academiae ad Item Shop additae sunt. Histriones nunc pugnare possunt cum Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima, et Mina Ashido, tres ex UA summo heroum in disciplina.

Praeter contentus in crossover, renovatio item Partem Pizza item inducit, quae histriones sanare et scutum suum amplificare potest. Temeraria SMG Reload augmenta permittit SMGs ut citius reload, et novae Super Gradu Styles pro certis instrumentis ad C et 100 Temporis gradum reserari possunt.

Super, Fortnite 26.10 renovatio varias notas excitandi novas et contentas lusoribus frui. Sive facultates potentes involvit, claustra gelida creans, sive outfits coaequans, aliquid est omnium in hac recentissima renovatione.

Fontes: Fortnite Patch Praecipua