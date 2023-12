Inspector aedificii pristini ab Hartford, Connecticut, ob assertam implicationem in multimillion pupa medicamentorum in pizzeria Novi Eboraci comprehensus est. Alexander Samboy, 45, cum duobus aliis hominibus, mercaturas circa $4 decies centena millia pretii cocaini, fentanyl, heroinis, et aliis medicamentis e Etrusco tabernam in Bronx accusatus est.

Praecipuus agens Frank Tarentino ex divisione medicamento Enforcement Administration's New York division descripsit captionem unam ex maximis, quam nuper in area viderat. Circumspectus ab DEA et Department New York Police revelavit Samboy deprehensum esse tabernam Bronx Pizza cum sacco dorsuali die Octobris XIX. MANTICA postea occupata est per statio negotiationis et inventa est ad 19 kg cocaini continere.

City of Hartford confirmavit Samboy functionem tamquam inspectorem urbis aedificationis, sed remissus e suo loco accusatus est. Haec Revelatio sollicitudines suscitavit circa abusum fisci possibilis aerarii et quaestiones suasit de quibuslibet aliis actionibus illicitis post scaenas eventis.

Diurnarii Samboy inscriptionem in Berlin inscriptam attingere conati sunt, sed mulier quae ianua respondit se ibi non vivere affirmavit. Auctoritates tum NYPD et DEA affirmaverunt investigationem suam de operatione medicamento permanentem esse et statuere num aliqui additi singuli interessent.

Cum res nucleus circumstans comprehensionem et imaginem medicamentorum manent, articulus rescriptus est ad informationes singulari et distincte modo deferenda.