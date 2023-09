FAA requirit SpaceX ad Terram Starship Super Gravis erucae ad emenda actiones

Aviation Administration Foederalis (FAA) decrevit SpaceX suam Starship Super gravem erucae fundatam servare debere donec actiones emendas 63 alloquatur quae sequuntur explosionem erucae per eius launch Aprilem. FAA specillum in casus deduxit et eius finalis relatio multiplices causas radicis notavit ac mensuras correctorias quae SpaceX capere debet ne recidivam incidentium capiat.

Inter actiones emendatorias quae ab FAA requiruntur sunt redesigno ferramentorum vehiculorum ne effluat et incendia, modificationes ad codex deducendi ad augendam eius fortitudinem, additamenta in processu designati, ac analysi adiectis et probatio salutis criticae rationum et partium. SpaceX opus erit efficere omnes has actiones emendatorias quae publicam salutem attingunt antequam Starship movere possit in Boca Chica, Texas.

Defectum machinae prima Starship deducunt periti, grave damnum ad terram infrastructuram, et ad spatium defectio, consequens voluntariam destructionem erucae. Quae res in detrimentum environmental, incluso habitato sensitivo impacting et ignem in terra publica parcum inchoavit. Institutiones non utiles lites contra FAA inlatae sunt, dicentes defectum ut congruam recognitionem environmental praebeat antequam consilia launching SpaceX concedat.

Progressio Starship pendet pro Satellite SpaceX Starlink negotium interrete, quod servitium interrete in 50 terris praebet. Dum Starlink usus est ad communicationes campi in Ucraina, recens biographia Elonis Musk indicat se fabrum imperasse ut servitutem in Crimea detineret ne potentia in naves longas Russicae impetum faceret.

FAA circumspectio inquisitionis casus involvit cooperationem cum NASA et Nationali Transportationis Salutis observatores. Attamen plena infortunii relatio publice praesto non erit ob notitias sensitivas intus contentas, inter informationes moderandas exportandas US.

sources:

- The Washington Post