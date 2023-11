In perennem iudicii monopolium, ludi Epic Inc., elit post ludum video ingens popularis "Fortnite", obicitur ut argumenta sua contra Google Play Store proposita restrictiva exercitia exhibeat. Iudicium, quod per plures septimanas expectabatur, incepit VI Kalendas Decembres.

Ludi epici Google accusat prohibendi competitores ab applis directis distribuendi et eorum inclusioni in Google Play Store mandare. Secundum ludos epicos CEO Tim Sweeney, aditus dolor et elit libertatem opprimit, monopolium introducit tributa et mercedibus quae pretia inflat. Sweeney affirmat Google taxas pretiis instrumentorum app transactionis inflare ab usque ad 30%, signanter altiores quam 3% mercedem processuum in mercatis competitive. Dissimilis recompensatio nummaria quaerens, Epici lis intendit ad commutationes ad praxis Google impellendas.

Ut causam suam exhiberent, epici ludi testimonium substantiale instruxit album, quod figuras praecipuas comprehendit ut Sundar Pichai (praefectus exsecutivus Google et Alphabeti), Ruth Porat (praefectus Financial Muneris Google et Alphabeti), nec non Andy Rubin (co- conditor operandi Android). Egregie iudicium etiam confirmat Google assertam solutionem incitamentorum ad ludum tincidunt ut titulos suos solum in Play Store retineat. Ludi epici affirmant Google artibus fallaciis adhibitum per colloquia online ad Google Chats relocare, ubi postea destrui potuerunt.

Dum Google Vice Praeses Gubernii et Politia Publica, Wilson White, litem vagam et hypocriticam dimittit, ludi Epici permanent in studio fori digitalis apertioris aequique. Iudicium convenit cum monopolio Google permanenti cum Department Iustitiae, ubi similes accusationes abusus potestatis excitantur.

Super, summus iste sudorum iudicium momentum insignem significat in pugna permanenti inter tincidunt et technicos gigantes, sicut eorum consuetudines et dominatus mercatus subiciuntur. Eventus horum iudiciorum penitus implicationes habere potuit pro futura distributionis, certationis, et salutis emptoris.

Frequenter Interrogata De quaestionibus:

1. Quid est monopolium iudicium inter ludos epicos et Google de?

Ludi epici Google accusant de exercitiis restrictivis per Google Play Store inigendi, limitandi competitorum facultatem directe suas apps distribuendi.

2. Quid sperant Epici per hoc iudicium assequi?

Ludi epici mutationes usuum Google potius quam mercedis pecuniariae quaerunt.

3. Qui sunt aliqui clavigerorum testes in iudicio?

Testis index comprehendit Tim Sweeney (CEO Ludi Epic), Sundar Pichai (CEO Google et Alphabetum), Ruth Porat (CFO Google et Alphabetum), et Andy Rubin (co-conditor systematis MASCULI operantis).

4. Quae allegationes ludos Epici de stimulis Google faciunt?

Ludi epici affirmant Google incitamenta ad ludum tincidunt solvendum ut titulos suos solum in Play Store asserit et testimoniis obtegendis assertum movendo colloquia Google Chats.

5. Quid in hac quaestione latius patet?

Iudicium simul occurrit cum monopolio Google ostentationis cum Department Iustitiae, ubi similes allegationes abusus potestatis suscitatae sunt.