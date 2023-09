Duolingo ad Duc Gamified Musicae Educationis Platform

Duolingo, vulgaris linguae suggestum discendi, munera sua dilatat ad educationem musicam includendam. Societas, quae mini lectionibus adminiculata nota est, novam sarcinam quae Duolingo Musica vocatur, efficit. Haec sarcina expectatur cum plus 200 "fun et notas modos" in bibliotheca sua discendi, una cum exercitiis interactiva et lectionibus ad discipulos docendos quomodo notas legere, carmina simplicia agere et in theoriam musicam dare.

Sicut suggestum linguae eius, Duolingo Musica doctrinarum structuram sequetur. Discipuli ducentur ingenia animata per provocationes ut notae adaptare et "implere in codicellos" exercitationes in score musicae. Puncta venationis merebuntur et in tabulis ducis certant ut doctrinam suam promoveant. Nova curriculum musicae in colloquio Duoconensi die 11 Octobris fusius patebit.

Duolingo, director machinationis, Novae Subjectorum, Vanessa Jameson, affirmavit missionem societatis esse optimam educationem universaliter promptam facere. Musicam educationem gratis praebentes in forma ludicra et motiva Duolingo, conantur ut musicae fundamenta omnibus discendis pervia sint.

Duolingo ultra linguam discendi divulgavit, addito sarcinam elementariam mathematicam pro pueris et exercitiis cerebri pro adultis. Addita Duolingo Musica, suggestum suum missionem continuat ad varias opportunitates paedagogicae amplis discentibus.

sources:

- Duolingo