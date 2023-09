Astronaut Frank Rubio tabulam unius spatii NASA tabulam solvens disrumpens 356 dies continuos in spatio. Rubio, una cum sodalibus suis sociis nautarum Ducis Sergey Prokopyev et machinarum fugarum Dmitri Petelin, pars expeditionis 69 cantavit navigium Stationis Spatii Internationalis (ISS) per annum.

Missio-fractionis Rubionis celebrata est ab astronaut Mark Vande Hei, qui ante 355 dies continuos in spatio recordum tenuit. Vande Hei gratulatus est Rubio in praememorato spatio-ad terram colloquii die 5 Septembris.

Hodierna Expeditio 69 cantavit duos coetus separatos complectitur, quorum unus fuit in statione spatii per annum fere. Alter coetus, inclusus Rubio, ab Augusto in nave positus est 27. Ad finem mensis, longissima servitus turba sociorum exibit, finem recordationis fractionis in spatio notans.

Interea cantavit membra pa- tris novis iungenda ISS. NASA astronaut Loral O'Hara, una cum Roscosmos cosmonauta Oleg Kononenko et Nikolai Chub, e Baikonur cosmodromo in Kazakhstan mittet in nave navali MS 24 Soyuz. Iisdem ad Rassvet moduli ISS ultra tres horas post launch hora accedant.

Novus cantavit per investigationes suas sex menses longae missionis spatium provectum aget. Haec includit experimenta microgravitatis scientiarum quae ad intelligentiam vitae condiciones in spatio conferent et hominibus tam in terra quam in spatio prosunt.

Praeter actiones permanentes in ISS, spatium enthusiastae renovari possunt sequendo spatium stationis blog, @space_station et @ISS_Research in instrumentis socialibus suggestis. Weekly video elucidationes etiam in NASA paginae renovationis invenii possunt.

