CD Projekt, elit Cyberpunk 2077, monitum fecit ad PC histriones ante launches phantasmatis Libertatis expansionis et 2.0 renovationis. Plumbum scaenae programmator Filip Pierściński suasit scaenicos ut duplices systemata refrigerationem eorum inhiberent ne quaestiones iugulares scelerisque.

Pierściński monuit PC scaenicos ut curreret probationem probationis ut Cinebench ad stabilitatem systematis sui aestimandam. Cum nova dilatatione et renovatione, quod inposuit in CPU expectatur ad 90% in omnibus nucleis VIII. Haec incrementa in demanda potentiam ducere ad pauperes effectus vel etiam systematis fragores, si systemata refrigerantia generatum calorem tractare nequeunt.

Cinebench, suggestum crucis testarum suitarum, instrumentum utile est ad facultates computatrales ferrarias aestimandas. Per hanc probationem currendo, histriones determinare possunt num systemata refrigerationis eorum augeri quod inposuit ludi sustinere possint.

Accedit, CD Projekt nuper renovavit systema PC requisita Cyberpunk 2077 ut subsidium SSDs minimum postulationis includeret. Haec renovatio indicat necessitatem ferramentorum provectioris obviam exigentiis expansionis et renovationis venturae.

Expansio phantasmatis Libertatis est HS DLC quae comitatur notabilem commissuram quae iude ludi turpis est. Quam ob rem, versio PC Cyberpunk 2077 magis flagitat de facultatibus systematis.

Cyberpunk 2.0 emissio et expansio phantasmatis Libertatis 26 Septembris in tempore sedis V, Xbox Series X et S, et PC. Pc lusores hortati sunt ut aggeribus suis obviam renovatis systematis requisitis ad optimalem ludum experientiam haberent.

Fontes: CD Projekt, Cinebench.

Wesley Yin-Poole. "CD Projekt quaerit PC histriones ut reprehendo earum refrigerationem systemata ante Cyberpunk expansionem launch." IGN, www.ign.com. XXII Septembris MMXXIII.