Summary:

In Pokémon Ite, scaenicorum facultas est conveniendi simiam porcum Pokémon, Mankey, in solitudine. Excitando nuntium est quod Mankey potest etiam lucidum esse! Hoc significat scaenicorum facultas capiendi lucidam versionem huius Pokémon, quae diversum colorum quam regularem habet. Una cum Mankey, eius evolutione, Primeape, etiam nitidus esse potest.

Cum potentiale Annihilapis inductione, ultima evolutione Mankey et Primeape e Pokémon Scarlet et Violae, consilium Mankey candy colligendi in antecessum huius evolutionis committitur. Primae emissiones Paldeani Pokémon in Pokémon Ite suadeant ut Annihilape rostratam mox coniungat.

Cena certa pro Mankey in Pokémon Go est circiter unum in 500, secundum investigationem ab Via Silph deductam. Nihilominus, Mankey "permaboost" non habet, id est non raro pariunt et lucidum rate boosted non habet. Pokémon nitidiorem attracting casu fortuito innititur, sicut Pokémon lucidos rates capiendas ab elit Niantico determinantur et de more solum in singularibus eventibus vel excursionibus boosteduntur.

Ut vestigia lucidas Pokémon custodiant, scaenicorum referre possunt ad album LeekDuck, quod ducem visualem Pokémon lucidum omnium exsistentium praebet.

Plures apicibus ac ducibus in Pokémon Vade, Polygon opes opum praebet ad lusum augendum tuum.

definitiones:

- Pokémon Crus: Pokémon alternis coloratis rariores sunt quam regulares versos.

– Candy: Subsidium in Pokémon Go quod colligi potest Pokémon specierum specierum capiendo et ad evolutionem vel potentiam sursum Pokémon adhibita.

sources:

- Via Silph (per Machina Wayback)

- LeekDuck

- Polygonus