Gearbox, Societas Post Borderlands Series, Parem pro Sale

Secundum relationes, Gearbox, societas lusus US notae ad series Borderlands explicandas, nunc venales sunt. Congregatio parentis Gearbox, Embracer, varias optiones considerat, una earum venditio studiorum. Plures tertiae factiones iam studium societatis comparandae monstraverunt. Sed neque amplexator neque Gearbox aliquas commentarias officiales de re fecit.

Hoc nuntium venit ad tempus difficilis amplexus, cum nunc maiorem processus bibendum sustinet. Cum pars huius bibendi, Volitio, studio responsabilis seriei popularium Sanctorum Row, iam occlusa est. Ante hoc anno, Ambracer sua consilia nuntiavit claudere studiosorum et ludos delere post $2 miliardis paciscentium cum societate Saudiana-fundata societas Savvy Games Group incidit.

Societas amplexus, societas parentis, consecutio spree in annis proximis fuit, acquirit complures studiosi nobiles in Crystal Edidit, elit Sepulchri Raider. Acquisitio Gearbox mense Februario 2021 completa est, societas aestimanda usque ad $1.4 sescenti. Gearbox nuper Borderlands emissa telas Minyae Tinae Mirabiles et Novae Tales e confinio dimisit. Eidem etiam reliqui 2 hoc anno surculum felicem praedatorem ediderunt. Praeterea ponuntur ad publicandum Homeworld 3, ludum belli sci-fi reali temporis a Blackbird Interactive enucleatum, aliquando anno 2024 .

Societas etiam suam praesentiam ultra ludum mundi dilatat, sicut pelliculae Borderlands ab Eli Roth diriguntur ut theatra aestatis anni 2024 ferire horarium est. Hoc significat, licet incertae praesentis temporis circumfusi societatis futurae, Gearbox mansurae libertati suae commissae remaneant. est active opus in novis inceptis.

