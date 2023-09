Blackstar retegit MKIII Series of HT Venue Tube Amps cum CabRig Technologiae

Blackstar Amplificatio nuper tertiam generationem fistulae Venue amp seriei suae HT, quae MKIII nota est, dimisit. Nova haec series technologiam CabRig in St. James et Amped lineup inventam incorporat, eamque versatile instrumentum pro utroque studio et scaena conficit. Renovatio MKIII in compluribus exemplaribus praesto est, inclusis 50-watt HT Club et 100-watt HT Stage capita, 1×12 et 2×12 combo amps, et 40-watt HT Club combo.

Una praecipuorum notarum MKIII amps est technologia CabRig, quae utentes ad componendas oratores, scrinium, mic et locus simulationis occasus permittit. Procurationes CabRig adhiberi possunt in sto modo, quo directam memoriam in scrinio vel DAW. Praeter haec amps cum EL34 potentiae fistulae et ECC83 fistulas praeamant veniunt, quamquam utentes optionem habent pro 6L6s ad libitum permutandi.

In MKIII exemplaribus etiam notatio digitalis resignata cum permutationibus obscuris et luce positis, diversos cubiculi ac stili sonos reverbii praebens. Fronte tabula comprehendit imperium comprehendens et EQ optiones ut tincidunt diversis stylis ludentibus. Blackstar's ISF (Pluma Infinita) praebet global EQ pro overdrive proclamantem, permittens utentes ut inter USA et UK accentuum mutandi. Quisque canalis duos modos calcitros habet.

Praeterea series MKIII vim reductionis includit, utentes utentes amps ad 10% maximum eorum reducere sinant. Inde eos ad varios ambitus et stylos aptas facit. MKIII amps etiam effectus praebent ansas, XLR et outputationes headphones emendatas, et optio utendi artificii programmatis pro altas emendationum sonorum.

Novus HT Venue MKIII series nunc praecellens ordo praesto est. Pro magis details, visita Blackstar Amps.

