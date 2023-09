Cyberthreat actores Expletat Google Speculator Studio Phishing Oppugnationes

Actores cyberthreati viam invenerunt abusus inspicientis Studio Google instrumenti visualizationis datae ad hamatas impetus exercendas. Investigatores ex Check Point inventum negotium electronicae compromissi (BEC) expeditionis quae speculatoris Studio utitur ad paginas cryptocurrency thematas creandas ut utentes fallant in documentorum praebendas. Impugnatores electronicas mittunt, quae ex Google apparent, continentes nexus ad relationes fictas de cryptocurrency collocandae. Si usores deprime nexum, ad Google Speculator paginam obsistens diriguntur ad slideshow quod hortatur eos ut aperiant rationem suam ut BitCoin plus vendicant. Haec tamen pagina login est ut documentorum furantur.

Investigatores perscriptio Point plus centum oppugnationes hac methodo utentem observaverunt et Google de expeditione certiorem fecerunt. Impugnatores securitatis inscriptio praeterire possunt per Google auctoritatem leveraging et variis technicis utens. Exempli gratia, mittentem IP oratio ad stulte mittentem Framework (SPF) moderamina et authenticas DKIM transire coercet comprobando electronicae dominationis legitimam. Praeterea societas electronicarum cum google.com domain concedit eis ut cohibetiones transmittant Nuntius authenticas, Reportatio, et Conformance (DMARC).

Periti SPF, DKIM et DMARC reprehenderunt quod vectores electronicas oppugnationes reciperent, quod solum contra minas destinatas tueri possunt. Ad defensionem contra BEC oppugnationem huius modi, consilia monent ut AI-powered technologiam securitatis capiat, quae indicibus hamatae proactively cognoscere potest. Accedit solutionis securitatis comprehensiva cum documentis et fasciculis intuendis facultatibus perficienda, una cum robusta ratio tutelae URL quae diligenter lustrat et telas paginas aemulatur ad securitatem augendam.

