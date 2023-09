Scientistae ab universitate Leicestriae invenerunt inventionem excitantem circa stellam positam 500 miliones annorum lucis abeuntem. Stella, quam Velox J0230 appellata est, saepe alumen et foramine nigro consumitur, ac per dies viginti continuos lucis eruptiones facit. Hoc phaenomenon, notum discidii eventum aestuum, fieri solet cum foraminis nigri stellam consumit. Sed in hoc casu, stella tantum ex parte destruitur, unde in iteratis emissiones habent.

Investigatores invenerunt ordinem emissionum stellarum inter duas eruptiones cecidisse: quae singulis horis occurrunt et iis quae quotannis vel ita fiunt. Loco deficiens ut expectatur, Velox J0230 clare luceret per septem ad 10 dies ante abrupte mutans, hunc processum fere singulis 25 diebus repetens.

Haec unica observatio praebebat nexum absentis intelligendi quomodo astra globosa nigra foramina perturbarent. Dr. Robert Eyles-Ferris, qui in studio versabatur, tumultum de Celeri J0230 expressit, affirmans "additionem excitantis classi stellarum partim distractarum."

Secundum investigatores, exempla Celeris J0230 eruptionis suadent stellam magnitudine soli similem esse et in orbita elliptica circa depressionem massam nigram in centro eius galaxiae. Ut stella alumen et foramine nigro consumitur, materialis instar trium molis Telluris ab atmosphaera evulsa et calefacta est. Intensus calor notabilem quantitatem X radiorum emittit, quae NASA Neil Gehrels Observatorium deprehensi sunt.

Foramen nigrum author ad J0230 consumpturam Celeri aestimatur inter 10,000 et 100,000 vicibus massam solis esse, quae relative parva est propter foramen supermassivum nigrum. Inventio Celeris J0230 facta est possibilis utens novo detectore transiente ab Universitate Leicestriae quadrigis evoluta.

Inquisitores putant eorum inventionem initium esse. Exspectant plura obiecta invenire sicut Velox J0230 utentes suo novo instrumento et anticipant detegendo plures pervestigationes in moribus foraminibus nigris et eorum commercio cum stellis.

Fontes: Universitas Leicesterensis, Natura Astronomia