Nova ratio mensurandi Galaxy distantiae per duplex tempus RR Lyr stellae

Astronomi novam methodum proposuerunt ad accurate mensurandi distantias galaxiae utentes stellarum duplicatum RR Lyr, quae numerum galaxiarum cum distantiis per plusquam XX temporibus definitis augere potuerunt. Haec methodus necessitatem observationum spectroscopicarum tollit, eamque magis efficacem ac promptam facit.

RR Lyr stellae variabiles pulsant, quae duplo sunt quam veteres sicut Sol noster et 100 temporibus clarius lucent. Hae stellae ut candelae vexillum adhiberi possunt ad distantias metiendas ex habitudine inter pulsum tempus et luminositatem. Astronomi e Observatoriis Astronomicis Nationalium Academiae Scientiarum Sinensium Studiorum duplicatum tempus RR Lyr siderum ad optimize distantiam galaxiarum ad 1-2% perscrutando invenerunt modum.

Circiter 5% stellarum RR Lyr plus quam una periodo pulsant, et stellae duplices RR Lyr sunt singulares, quia duae periodi cum proprietatibus stellaribus coniunguntur ut massa et abundantia elementi. Astronomi definiendo has periodos relationem periodi-luminositatis sine abundantia elementorum constituunt, permittentes ad mensuras accurate distantias sine observationibus spectroscopicis opus esse.

Usus stellarum bipartiti RR Lyr non solum certas distantias praebet, sed etiam pretiosas notitias de abundantia elementorum in galaxiis. Haec nova methodus occasiones aperit ut mensuras a sola photometria altam praecisionem obtineant, signanter augens magnitudine exempli galaxiarum cum distantiis definitis.

In posterum, ope Sinae Stationis Spatii Telescopii et Vera C. Rubin Observatorii, decem milia stellarum duplicatum RR Lyr in galaxiis prope inventas exspectantur. Hoc spatio mensurae mensurae utentes, sperant astronomi creare 3D tabulam intuitivam Group Localis et altam praecisionem Hubble constantem obtinere.

Investigatio haec, in ephemeride Naturae Astronomiae edita, intellectum nostrum galaxia distantiarum dilatat et instrumentum perutile ad investigandum universum mundum praebet.

"Usus duplex modus RR Lyrae stellarum spatio robusti et indicibus metallicis" per Xiaodian Chen, Jianxing Zhang, Shu Wang, et Licai Deng, 19 Iunii 2023, Natura Astronomia. DOI: 10.1038/s41550-023-02011-y