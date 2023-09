Asteroidum, quod ex intentione navis spatii NASA in missione in missione mutandi cursum suum ingruebat, nunc peculiares mores exhibet. Spatium cum Dimorphos asteroideo congressum mense Septembri anni proximi sicut pars experimenti ad defensionem Telluris probandam contra impactus asteroides potentiales. Sed magister et classis eius de petra studendi nuper reperti sunt, quod post ictum, modo inopinato et insolito movit.

Minor asteroides, Dimorphos, est in orbita circa maiorem asteroidem, qui Didymos vocatur. Feliciter in Dimorphos fragore, Missio Tela missionem suam orbitam notabili quantitate mutare potuit. Telum, quod significat Redirectionem Testam Duplex Asteroid, navicularum magnitudine usus est circa amet ad asteroidem collidi. Concursus hoc destinatum erat determinare si similis ratio adhiberi posset ut cursum periculosus asteroidis versus Terram mutaret.

Nihilominus quadrigae puerorum et magister eorum Jonathan Swift in Schola Thacher in California, miram inventionem in schola telescopio utens fecit. Dimorphos orbitam post ictum retardare perseveraverunt, quod exspectatum non est. Inventio haec in conventu Societatis Astronomicae Americanae allata est et verisimile est ad aliquas missiones a NASA redirectiones asteroidas futuras commovere.

Una explicatio possibilis mutationis permanentis in orbita asteroidis est quod impulsus materiales, inclusos magnos petras effecit, in superficies asteroidis proici et tandem recidere, eius orbita longius mutare. Procuratio spatialis Europaeae missionem nomine Hera in 2026 missionem mittere meditatur ut Dimorphos studeat et potentia plus informationes de moribus suis post occursum patefaciat.

In fine, NASA Dart concursus missionis cum Dimorphos asteroideo inopinatas mutationes in asteroidei orbita duxit. Praeterea studium et missiones, sicut missio Hera ventura, adiuvabit scientias melius intellegentes et pericula asteroidis impactorum in Terram potentialiter mitigandam.

sources:

- Originale articulum: "Asteroid folia mega pulvis trahentium post Nasa ruina" by BBC News

- Originale articulum: "Nasa missio iter asteroidis feliciter mutavit" by BBC News

definitio:

- Asteroid: A parvis scopulosis objectum, quod orbium Solis

- Meteor: Asteroides qui exurit in atmosphaera Telluris

– Vesta: Una maximarum notarum asteroidum cum diametro 530km (milium CCCXXX)