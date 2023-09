Sicarius Symbolum Nigrum Vexillum ad tempus inaccessibile vapor

Ludus popularis, Symbolum Assassin: Vexillum nigrum, ex copia vaporis nuper inopinate evanuit, rumores scintillantes de reformatione vel admiratione emissionis. Sed Ubisoft declaravit remotionem non esse voluntariam et ob technicam quaestionem. Partes apud Ubisoft active laborant ad problema solvendum et rursus ludum emptionis available.

Symbolum Sicarii 4: Vexillum nigrum, abhinc X annos dimissum, optimus in serie manet. Magnam laudem accepit de splendidis visualibus, lusionibus delectandis, et piratae immersivo themate mundi aperto. Naturaliter fans ludi expresserunt usuram in potentia reformandam.

Hoc anno, relatio Kotaku suggessit reformationem Vexillum Black iam in operibus Ubisoft esse. Attamen, si propositio est, verisimile est adhuc in primis evolutionis gradibus. Praeter facultatem reformandi, Ubisoft etiam pergit ad Calvariam et Ossium evolvendum, lusoribus lusoribus piratica ludus qui mechanica pugna navali ex pugna navali Black Flag oriundus est.

Dum remotio Vexillum Black e Vapor spem excussit potest maioris denuntiationis, Ubisoft declaravit hanc causam non esse. Quaestio technica, quae ad ludum necessariam ducitur, finitimus ad aliquas emissiones vel reficiendas cogitavit. Fans exspectandum ulteriores updates ab Ubisoft quoad promptitudinem symboli Assassini: Vexillum nigrum in vapore.

sources:

- PC Gamer

- Kotaku