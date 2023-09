Apple iCloud Keychain et Google Passkeys comparet: Quod melius est?

In mundo administrationis password, duo certatores principales emerserunt: Apple iCloud Keychain et Google Passkeys. Ambae modos authenticas ignoro praebent, quae ad usum utentis simpliciorem reddere ac securitatem augere contendunt. Sed quo melius? Propius inspiciamus.

Lacus iCloud Keychain pluma in iOS 16 et macOS introducta est a Apple iOS 13 et macOS XNUMX. Permittit utentes subscribere in apps et paginas sine Tesserae adhibitis. Instead, passkey in fabrica eorum condita et per Facem ID vel Tange ID tuta ad authenticas adhibita est. iCloud Keychain potest etiam autofill informationes usoris cum subscriptione ad websites vel apps. Passkeys per omnes machinas signatas cum Apple ID usoris constituuntur et in iCloud Keychain encryptae sunt.

Ex altera parte, Google Passkeys alternativa tesserae simplicia et tuta sunt. Users subscribere possunt ad suum Google Rationem utentes faciem suam scan, fingerprints, vel clausum machinamentum tegumentum. Passkeys per Android et Chrome cogitationes communicari possunt utens Google Password Procurator.

Ambo Apple iCloud Keychain et Google Passkeys clavibus cryptographicis pro Tesserae utuntur, tutiorem usuario experientiam praebentes et contra phishing et caesim oppugnationes tutantur. Confidunt in machinae tegumentum cincinno mechanismo, sicut sensoriis biometricis vel PIN, ut identitatem usoris verificetur. Praeterea sync passkeys per machinis cum ratione utentis coniunguntur.

Sunt autem aliquae differentiae utriusque. Apple Passkeys industria vexillum WebAuthn innituntur, dum Google Passkeys extensione proprietatis WebAuthn utuntur. Id significat aliquas paginas et tabulas Apple Passkeys sustentare sed non Google Passkeys, vel vice versa. Accedit, Apple Passkeys permittit users subscribere cum QR codice vel clavis securitatis externae in machinis non associatis, quod cum Google Passkeys praesto non est.

Dum passkeys simpliciorem et tutiorem authenticarum viam praebent, quaedam adhuc curas sunt. Solo in passkey fretus significat quod si glitch in technologia insit, utentes rationibus suis secludi possunt. Hac de causa quidam usores malunt procuratores tesserae tertiae factionis utentes, quae secure reponunt et passwords implicatas generant. Procuratores tesserae etiam commoditatem implendi in passwords pro usoribus praebent.

Demum, optio inter Apple iCloud Keychain et Google Passkeys pendet ex optione personali et technicae vivendi. Users qui fidi sunt Apple vel Google vel cum optionibus propriis inhaerere malunt. Nihilominus, quaerentibus plura lineamenta et procuratori tesserae collocare volentibus, tertia factionis optiones via ire potest.

