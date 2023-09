Lacus retegit Novam iPhone 15 et Magis apud Genus Duc Event

Apple positum est ut recentissima iPhone lineum suum detegere, cum iPhone 15 maxime anticipatum est, annui societatis eventus in Cupertino, California. Eventus etiam novas Apple Vigilias, Airpodes, et alia armamenta introducet. Sicut Apple venditio LUSTRUM in recentibus plagis versat, hic eventus pendet pro tech gigante ut usores adhortetur ad suas iPhones antiquiores ad recentissima exempla upgrade.

Apple keynote eventus incipiet ad 10 am Pacificum tempus / 1 post meridiem temporis Orientis et inspici potest vivere in Apple.com, App Apple TV, et YouTube. iPhone 15 expectatur praesto esse emptionis initium Septembris 22. Analystae praedicunt exempla superiora, Pro et Pro Max, pretium auctum videbunt. iPhone 14 Pro incipit ab 1,000 $, et Pro Max ab $1,100 incipit, cum iPhone 15 versiones forte additas $100 ad $200 mercaturas esse.

Notae eminentiae iPhone 15 includunt notificationes "Dynamic Island", an upgraded A17 chip bionici ad meliorem celeritatem et effectum in Pro exemplar, et in marginibus metam Titanium. Exemplar Pro Max divulgatur habere periscopium telephotum lens quod signanter auget facultatem zoomorum optical.

Secundum crimen, Apple expectatur a suis funibus cinematographicis amoveri et transitus ad portum USB-C percurrens ob normas Europaeas quae huic mutationi mandantes nuper 2024. USB-C late usi sunt et offerunt celerius notas et notitias. trans- volo.

Praeter novas iPhones, Apple suam generationem vigiliarum et emissionem iOS 17, ultimam ratio operandi annuntiabit. iOS 17 novas notas inducet sicut transcriptiones reales temporis nuntii nuntiationum et facultatem mutuae in vocationi antequam finiatur vox mail.

Pro usoribus iPhone upgrade considerantibus, aestimatur 25% Apple 1.2 miliardis usorum iPhone eorum cogitationes in quattuor annis non upgraded. Iudicium upgrade dependet a singulis necessitatibus et optionibus.

Source: Articulus hic fundatur in notitia ex articulo per Ahiza Garcia edita in Negotia rhoncus tincidunt.