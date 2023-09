Quid expectes ex Apple scriptor Fall Event: iPhone XV et Novum Apple Vigilo

Hodie, Apple, multum praeventus Wonderlust eventus obnoxius est, ubi societas expectatur nuntiare divulgatum iPhone 15 et novum Apple Vigilo. Eventus a viva incipiendo ab 10 am PDT/1 post meridiem EDT. Hic eventus primus notat cum Apple visionem Pro visione WWDC revelavit ante hac aestate. Annus casus iPhone lapsus factus est rei culturalis, significans finem aestatis et initium novum pomorum products excitandi.

Rumores de iPhone 15 menses circumibant. Nonnulli suadeant upgrade annum fore regularem, alii putant de possibilitate maioris Pro- emplaris vocati iPhone 15 Ultra. Eventus invitatio, Apple logo aenigmatico suo ex minimis particulis confecto, curiositatem et speculationem commovit. In tagline “Mirabilis” fabula est de verbo “vagi”, et Apple fanatici eius significationem in relatione nuntiationum venturarum interpretari conantur.

iPhone 15 linea exspectatur quattuor exempla includere: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, et 15 Pro Max. Secundum Marcum Gurman Bloomberg, iPhone 15 et 15 Plus essentialiter versiones iPhone 14 Pro repacked erunt, sine telephoto camerae vel corporis ferro immaculato. Haec nova telephona in cameram principalem 48-megapixel et A16 chip e generatione proxima erunt.

Maiores mutationes ad ostensionem nullae futurae erunt, sicut analysta Ross Young praedicat base iPhone 15 exempla altam ratem non habere sicut Pro iPhones. Omnia quattuor exempla exspectantur ad sustentationem 15-watt wireless praecipientes utens vexillum Qi2 apertum, quod permittere potuit latius elaborationibus wireless praecipientes.

Maxima mutatio per omnem iPhone 15 exempla erit mutatio e caelo iungo ad portum USB-C. Haec mutatio verisimiliter impressionem Unionis Europaeae movit, quae USB-C ut vexillum commune incurrens adoptavit. Incertum restat utrum USB-C globally an solum in EU efficiatur, sed valde probabile est omnia exempla nova iPhone cum portu USB-C venturos esse.

iPhone 15 Pro et 15 Pro Max exspectantur mutationes significantes habere. Pro exemplaribus tabulae plumae factae de titanio pro ferro immaculato, pondus reducendo erunt. Erunt etiam a novo A17 chip, quod minimum Pii ad modernum Apple, amet. Tenuiores ostentus bezels et portus USB-C qui celeritatum notitiarum celeriorum subsidia sunt inter lineamenta anticipata.

Secundum cameram upgrades, iPhone 15 Pro Max includere potest novam 6x telephotum optical cameram quae in imaginibus zoomed meliore cum speciali, solutione, et range dynamica emendare posset.

Cum exspectatio aedificat, Lacus fanatici exspectant eventum admirabilium ad videndum quid novas lineamenta excitando et emendationes iPhone 15 et Apple Vigiliae afferant.

sources:

- Bloomberg

- ChargerLab

Nota: Hic articulus in informationibus praesto est antequam eventus Apple Mirabilist fundatur.