Introducendis iPhone XV et iPhone XV Plus: Nova Features et Meliorationes

Apple recentissimas Suspendisse potenti, iPhone 15 et iPhone 15 Plus revelavit, perficiendorum novorum colorum optiones auctas offerens, et portum USB-C. Cogitationes idem conservant pretium incipiens cum exemplaribus anni proximis, pretium ante $799.

Ambo iphone 15 et iPhone 15 Plus veniunt cum 6.1-inch et 6.7-inch repraesentationes respective. Apple denuntiavit maximam harum spectaculorum splendorem ad 2000 lendes auctum esse, praestantiorem spectandi experientiam praebens. Pre-ordines pro iPhone 15 hac Veneris die incipient, cum Lorem officiali ad 22 Septembris accedant.

Unum eminens lineamentum novae iPhones est color eorum auctor finitur. Pomum inconsutilis in exterioribus vitreis colores involvit, unde in attonitus et oculorum captans finitur. iPhone 15 praesto est in roseo, viridi, viridi, caeruleo et nigro, utentibus amplis optionibus ut personali stilo conveniat.

Systema camerae iPhone 15 series etiam significantes upgrades accepit. Basis exemplar nunc magnum sensorem 48-megapixel iactat, adaptans facultates superioris anni iPhone 14 Pro serie. Hoc sensorem dat 1x et 2x modi zoom optici, una cum lens solita 0.5x ultra-late. Modus effigies etiam emendatus est ad meliores effectiones demissas tradendas, cum additae utilitatis automatice efficiendi ut cum camera principali jaculandi. Accedit, utentes umbilico aptare possunt post acceptam imaginem photographicam gratiarum profundo tabulae conservationis pluma.

iPhone 15 et iPhone 15 Plus possunt ab A16 chip Bionic, quod sex cori CPU et 5-cora GPU efficiunt. Hoc chip est idem ac ille qui in iphone 14 Pro exemplaribus invenitur, praestans eximiam observantiam et efficientiam. Vita altilium iphone 15 eadem manet ac eius Decessore, dum iPhone 15 Plus etiam longiorem consuetudinem temporis praebet propter ampliorem altilium internam. Mandans nunc per novum USB-C portum fieri potest.

Alia notabilis accessio ad iPhone 15 series est secundae generationis ultra-Wideband chip, quod signanter amplio et accuratione cum obiectis collocantibus melioratur. Subtilitas Inventio nunc potest usores directe ad hominem navigare, praeter res cum AirTags coniuncta collocare.

Secundum lineamenta salutis, Lacus suum tumultuarios SOS per plumam satellitum extendebat ad condiciones subsidii viarum protegendas. In Civitatibus Foederatis, AAA membra hoc servitio prodesse possunt. Subitis SOS pluma gratuita praebetur primis duobus annis post iPhone 15 emptionem; Morbi cursus ante id tempus non detecta.

iPhone 15 et iPhone 15 Plus praesto erunt emptionis die 22 Septembris, cum iPhone 15 incipiendo ab $799 et iPhone 15 Plus incipiens ab $899.

