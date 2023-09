Introducendis iPhone XV Pro et Pro Max: Apple fortissimi iPhones Sed

Apple iPhone modo 15 Pro et Pro Max ultimis suis summus finem Suspendisse potenti revelavit. Factis liniamenta et iactantia potentissima in aliqua Mauris quis felis effecta, haec nova exemplaria impressa sunt.

iPhone 15 Pro cum 6.1-inch screen venit, dum Pro Max maiorem 6.7-inch ostentationem habet. Utraque exemplaria ab A17 Pro chip, quod Apple asserit, celerius effectum habet quam alia quis felis in foro. GPU aucto, hae machinis expectantur ut ludum experientiam editum tradet.

Una notabilium mutationum hoc anno est inclusio USB-C portus in fundo telephoni, reponens portum fulminis traditum. Pomum gloriatur iPhone 15 Pro 10Gbps celeritates translationis habere, facilius transferre magnas tabulas sicut imagines et videos.

Novae iPhones plumae firmioris clausurae titanii factae, eas molliores quam umquam ante efficiebant. Variis coloribus veniunt: nigrum, album, caeruleum, naturale. Apple etiam Actionem Puga pyga introduxit, quod digitum transitum in sinistra parte telephoni reponit. Haec puga nativus ad varias functiones exercere potest, ut cameram aperiens vel in luce saccharo convertens.

Secundum consequat, iPhone 15 Pro et Pro Max offerunt Apple cameras optimas adhuc. Instructus septem lentibus distinctis, in quibus in camera upgraded 48-megapixel, hae machinae imagines photographicas attonitas capiunt cum melioribus effectibus humilibus et lentis excandescentibus. Etiam camerae Apple AI systematis utuntur ut imagines plenae solutionis HEIF capiant et multa focalia praebeant ad optiones dirigentes versatiles. Accedit, phones 4K60 ProRes video dirigentes sustentant atque etiam per USB-C portum externam admittunt.

Dum base iPhone exempla recipiunt upgrades ex Pro exemplo prioris anni, iPhone 15 Pro et Pro Max agunt sicut ratio probatio Apple scriptor notiones porttitor. Cum suis potentibus effectus, provectioribus facultatibus camerae, et USB-C facultates, hae machinae fines impellunt quod iPhone facere potest.

- Author: David Pierce

- Source: Verge