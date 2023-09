Lacus renovat Societas cum Qualcomm pro 5G Modems

Apple societatem cum Qualcomm renovavit, ut electronici gigantis consumptores perseverent ut Qualcomm Systema 5G Modem-RF in suis Suspendisse potentiis perseveret usque ad annum 2026. Haec denuntiatio venit non obstante prioris Apple conatus ad proprios modos explicandos et suam dependentiam in Qualcomm reducere.

Etsi Apple negotium modernum Intel luctantem anno 2019 acquisivit, societati subsidiis necessariis ad suos modos creandos comparans, Apple modem evolutionis independentis nondum fruitionem attigisse videtur. Concordia cum Qualcomm indicat Apple adhuc instructoribus externis fretus ad hodiernum necessitatem occurrere.

Lacus enucleando suos modos permisisset praeterire impensas et regalia cum Qualcomm coniunctarum partium, potentia augendi quaestus societatis. Autem, societate cum Qualcomm renovans, Apple cavet ut consilium tergum habeat in casu sui iuris progressus moderni quam celerrime praeventus non proficit.

Dum nova conventio non-exclusiva est, significans Apple adhuc suis modis uti vel aliis praebitoribus uti potest, continuam dependentiam a Qualcomm pro sua technologia moderni societatis sentit. Apple mos notabilis est pro Qualcomm, cum Apple et Samsung rationem pro 10% vel pluribus de vectigalibus Qualcomm solidatis in fiscali 2022 .

Timor nuntiationis notabilis est, cum proxime antecedens eventus iPhone Apple annui, ubi expectatur societas novum iphonem suum detegere 15. Cum veri simile sit hunc venturum lineamentum smartphones incorporare modo Apple in domo progresso; anticipatur quod utentur Qualcomm 5G modem et RF ante finem.

Fontes: Qualcomm

definitiones:

- Snapdragon 5G Modem-RF Systems: Qualcomm ampliatio 5G modem et radiophonicae frequentiae systemata in smartphones aliisque electronicis adhibitis.

- Modem: A fabrica quae machinas ad interrete vel alias reticulas coniungere sinit tradendo et recipiendo.

- RF Front End: Circuitus in fabrica quod tractat transmissio et receptio signa frequentiae radiophonicae.

– Regalia: taxae per societatem solvendae utantur aliae possessiones intellectuales vel technologiae societatis.