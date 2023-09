AOC CQ32G2S: A XXXII-inch curva Pellentesque Monitor ad minus quam $ CCC

AOC CQ32G2S est 32-unc QHD monitor venatus curvatus qui optimum valorem praebet pro suo pretio. Pretium minus quam $ 300, haec monitor lineamenta 1500R curvatura ludum experientiam auget. Tabulam VA habet cum vera 4,000:1 proportionis antithesi, liberans nigros profunde et colores saturatos.

Cum 165 Hz reficiam ratem et subsidium utrique FreeSync et G-Sync, AOC CQ32G2S aleam et responsurum ludum perficientur praebet. Habet etiam aemulatio tres HDR modos pro diversis effectibus visualibus.

Secundum imaginem qualitatis, AOC CQ32G2S gloriatur DCI-P3 gamut coverage de 87%, quod supra mediocris est pro pretio suo range. Monitor accurate colorem bonum habet et minorem tantum temperaturas ad altam normam consequendam requirit.

Qualitas constructio AOC CQ32G2S solida est, cum ergonomico sto et 5-watt interni loquentium. Habet omnia necessaria initibus video, inter DisplayPort 1.2 et HDMI 2.0. Sed USB portubus caret.

Monitor in 1500R curva lineamenta praebet, quae additicium immersionem in ludo praebet sine corruptelae imaginis causando. Consilium est nitidus et modernus, tenui bezel et rubeo accentu in imo.

Super, AOC CQ32G2S multum pretii suo pretio praebet. Optio competitive est pro illis quaerentibus monitorem ludum curvum 32 inch sine ripa solvere.

Source: AOC CQ32G2S (Tom Hardware)