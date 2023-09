Recens charta inedita suggerit late receptam "theorematum nullum capillorum foraminum nigrorum" verum tenere non posse si altera theoria gravitatis quae formula teleparallel vocatur recta est. Theorema non-coma simplicificat intellectum nostrum foraminum nigrorum, asserens molem foraminis, electrici crimen nigrum, ac telas continere omnes res necessarias informationes de ea. Sed haec nova theoria provocat illam notionem et potentiam nostram studiorum foraminum nigrarum inpediunt. Ex altera parte, physici novum prospectum et profundiorem foraminum nigrarum intelligentiam offerre potest.

Theorema nullo capillorum implicat informationem de materia quaecunque per foramen nigrum deglutitum deperit semel foramen nigrum fluctus gravitatis vel lucem emittit. Sub hoc theoremate foramina nigra apparent eadem cum observatoribus externis, cujuscumque historiae vel compositionis. Nomen "capilli" metaphorice est describens informationes deperditas extra eventum horizontis nigri foraminis.

Cum theorema nullum capillorum late recipiatur, physici sunt qui interrogare pergunt et argumenta contra eam quaerunt. Auctores chartae ineditatae exploraverunt implicationes gravitatis teleparallel formulae Einstein-Gauss-Bonnet, altera theoria Relativitatis Generalis. Haec theoria gravitatem adhibens pro curvatura torsionis describit.

Auctores invenerunt hoc modo sequentem viam eos solutiones foraminis "pilosi" ducere. Hae foramina nigra hirsuta in campis scalaribus extra eventum horizontis involvunt, informationem de interiori foraminis nigri praebentes. Exempli gratia, radiatio gravitatis emitti potuit. Cum hoc non omnino inauditum sit in theorematis mutationis gravitatis, simplicitatem theorematis non-capilli provocat.

Haec charta, licet adhuc recensita sit, continuam explorationem enucleat alterius theoriae gravitatis earumque implicationum pro studio foraminis nigri. Dum Relativity Generalis theoriae late receptae manet, phisici alterutrum investigare pergunt ad altiorem complexionum universi cognitionem acquirendam.

Fontes: Charta inedita de formula teleparallelis gravitatis, Theorema non coma, relativum generale.