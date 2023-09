September et October menses excitant technicae studiosi, sicut maiores eventus et colloquia fiunt, ostendentes novissimas innovationes et annuntiationes in variis industriis. Inspice de venturis quibusdam et quod ab illis sperare possumus.

Toronto Internationalis Festivitas (TIFF)

Quando: Iovis, VII Septembris - Dominica, die 7 Septembris

Ubi: Downtown Toronto, Canada

Quid: TIFF sollemnitas pelliculae est annua quae membranas internationales effert et offert screenings, praelectiones, eventus, officinas.

Lacus Wonderlust

Quando: Die Martis, 12 Septembris apud 1PM ET/10AM PT

Ubi: Apple Park, Cupertino, California

Quid: Apple valde anticipatum eventum, Wonderlust, monstrabit novum iPhone 15 lineup, nuntiasse USB-C portum loco fulminis habere.

Auto Show Detroit

Quando: Mercurii, 13 Septembris - Dominica, 24 Septembris

Ubi: Huntington Place Conventio Centre, Detroit, Michigan

Quid: The Detroit Auto Show, etiam notus ut Auto Show American Internationale Septentrionalis, peritos industriae et automakers colligit ad showcase et de proximis trendibus autocinetis et novis vehiculis disserere.

Amazon machinae et Service Event

Quando: Mercurii, die 20 Septembris apud 10AM ET

Ubi: Amazon HQ2 Campus, Arlington, Virginia

Quid: Amazon est invitare solum eventus in secundo praetorio, ubi expectatur novas machinas et officia revelare.

Microsoft Special Event

Cum: Die Jovis, 21 Septembris

Ubi: New York City

Quid: Microsoft obnoxius erit solum invitationem "singularis eventus", verisimile versari in superficialibus machinis renovatis et progressibus in AI.

Vox Media's Code Event

Quando: Martis, 26 Septembris - Mercurii, 27 Septembris

Ubi: Ritz-Carlton, Laguna Niguel, California

Quid: Code est tech eventus qui influentiales voces in industria colligit. Hoc anno, oratores notabiles habet ut X/Twitter CEO Linda Yaccarino, Bumble CEO Whitney Wolfe Herd, GM CEO Mary Barra, et plus.

Hoc est videndum quid futurum sit Septembri et Octobri. Aliae eventus, ut Meta Connect, per Google facta, et Samsung Developer Conferentia, etiam in horizonte sunt, promittentes excitando nuntia et pervestigationes in virtualem realitatem, novas Google cogitationes, ac ecosystem galaxia galaxia updates, respectively. Ut plura nuntiantur, pro updates in Verge morari.

sources:

- TIFF Officialis Website

- Apple Wonderlust Event

- Detroit Auto Show officialis Website

- Amazon machinae et Service Vicis

- Microsoft Special Event

– Vox Media's Code Event

- Meta Connect 2023

- Facta by Google Eventus

- Samsung Developer Conference