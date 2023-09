Considerans Legatum 9/11: Honorans perditos et memorans Tragoedia

Die XI Septembris Americani per patriam reminiscebantur eventus vastantes quae hoc die anno 11 explicaverunt. Sollemnibus tributis et campanarum pulsatione gens horrorem et legatum 2001/9 movit. Tempus manet in communi memoria inhaerens, tamquam sobrietas vitarum amissarum memoria et impulsus profundissimus qui dies habuit in mundo.

Definitur impetus terroristarum in Civitatibus Foederatis Americae die 11 mensis Septembris anno 2001, 9/11 inter gravissimos et significantes eventus recentis historiae. In illo fatali die XIX militantes cum extremistis coetus al-Qaeda hijacked quattuor aeroplanis associati sunt, qui signa symbolica Americana fecerunt. Mundus Trade Center in Civitate New York duobus aeroplana percussus est, ruinam turrium geminarum faciens et vitas millium hominum vindicans. Alterum planum in Pentagonum ingruebat, cum quarta 19 Airlines in fugam coniecta, a vectoribus heroice deducta est antequam scopum intentum attingeret, Capitolium vero US verisimile est.

Commemoratio 9/11 est via ad memoriam honorandam paene 3,000 hominum, qui illo die vitam amiserunt, inclusos firepugnatores, praefectos vigiles et primos respondtores qui in periculum ad alios salvandos fortiter irruerunt. Occasionem etiam praebet meditationis collectivae in tragoedia, tam immediata quam diuturna.

Dum eventus 9/11 proximae mutationes in consiliis securitatis nationalis concitaverunt et bellum globalis terrorismi excitaverunt, laniatus effectus illius diei pergunt ad mundum nostrum conformandum. Ex diuturna trauma, quae superstites et victimarum familias experti sunt, ad conflictus permanentes in Medio Oriente et evolvens terrorismi naturam, legatum 9/11 iam perventum est.

Cum recordamur et honoramus eos qui die IX/XI amissi sunt, maximum est ut etiam magis unitam et mollem societatem aedificare studeamus. Patientiam, intelligentiam et misericordiam promovens, operari possumus ad praecavendas violentias futuras et procurantes ut talis tragoedia numquam iteretur.