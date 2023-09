In recenti studio in Diplomate Zoologico Societatis Linnean edito, investigatores internationalis manipulus miram inventionem fecerunt. Fossile exquisite conservatum invenerunt specierum CCLXV milionum annorum, nomine Pampaphoneus biccai in regione rurali São Gabrielis, in Brasilia Australi.

Pampaphoneus biccai, ad cladem therapsidem veterum dinocephalorum quae vocatus est, fuit maxima et sanguinaria esca comedentis sui temporis, dominans Americam Meridionalem quadraginta miliones annis ante dinocephalos. Fossile integram cranium et ossa sceleti includit, pretiosas perceptiones in eius morphologiam praebens.

Dinocephali erant unus e maioribus coetibus magnarum animalium terrestrium quae in terra vigebant ante maximum eventum exstinctionis in Terra. Pampaphoneus biccai membrum est huius globi, quod habebat ossa cranialia crassa, eisque nomen impositum, quod "caput terribile" Graece vertit. Dum dinocephaliani notae sunt in Africa Australi et Russia, haec inventio Pampaphoneum biccai unicam speciem in Brasilia notam facit.

In mediis rupibus Permian fossile repertum est, area ubi rara ossa sed saepe mirando cedunt. Inventio cranii novi Pampaphonei pendet ad eam discernendam a propinquis suis Russicis et nostram cognitionem divulgandi huius creaturae attrahenti.

Novus Pampaphoneus fossile est alterum cranium semper in America Meridiana repertum, et maius et melius conservatum est quam prima. Magnitudo et dentitio suadeant eandem oecologicam functionem quam moderni feles magnos egisse, acutis caninis dentibus ad praedam capiendam accommodatis. Praedones peritus fuit, qui parvis animalibus mediocribus pascendis capax fuit, et morsus ejus satis valebat ossa rodere, hyenas hodiernae similes.

Investigatores aestimant amplissimum Pampaphoneum homines in longitudinem fere tria metra pervenire posse et circiter 400kg perpendere. Creditur suam praedam potentialem comprehendisse parva dicynodont Rastodon et amphibian Konzhukovia gigantem, quae etiam in eadem regione notae sunt.

Haec inventio significationem fossilis Brasiliae illustrat et pervestigationes praebet in structuram communitatis oecosystematum terrestrium, sicut ante maximum eventum exstinctionis massae in historia, quae 86% specierum animalium per orbem delevit. Praeclara conservatio fossilis in praeteritis conspectum praebet et ad intelligentiam vitae prehistoricae in Terra confert.

sources:

- Mateus A Costa Santos et al, "Osteologia Cranialis dinocephaliae Pampaphoneus biccai Brasiliensis (Anteosauridae: Syodontinae)", Acta Zoologica Societatis Linnean (2023).

- Imaginum fidem: Original artwork by Márcio Castro

- Imago fidei: Felipe Pinheiro