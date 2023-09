Zoom Meets cum Regulators ad augendas curas de Microsoft Anti-Aliquam Moribus

Zoom Video Communications parem cum moderatoribus Civitatum Foederatarum, Unionis Europaeae, et aliis iurisdictionibus ad exprimendas curas de assertis anti-competitivis moribus Microsoft expressit. In suggestu conferendi video disceptationes cum Commissione Trade Foederalis Foederalis US, necnon cohortationes certaminis ab EU, UK et Germania anno praeterito.

Curae zoom circa Microsoft praeferendae tractationis suae chat et video app, Teams revolvi, per fasciculum et productum consilium pretium. Per app positionem suam praeferre, zoom credit Microsoft in iniquum exercitia certationis ineunt. Zoom CEO Eric Yuan extulit momentum certaminis aequae et potentiae consectaria iniquarum exercitiorum.

Separatim in casu, Microsoft subiectum inquisitionis monopolium ab Unione Europaea mense Iulio factum est. Investigatio excitata est per querelam a visendo-possessorum certandi operis spatium nuntiandi, Slack, anno 2020. Unio Europaea curas de concursu Microsoft Teams cum suo munere productum excitavit. Pro responso, Microsoft nuntiaverunt consilia ad solvendas Teams ab officio suo productorum et faciliorem reddere fructus certandi cum suis programmatibus componendi.

Conventus zoom cum regulatoribus conantur aequitatem in foro curare et electronica mores anti-competitores Microsoft allegare. Disceptationes cum regulatoribus adiuvent ut si quid praeterea opus sit, necessarium sit promovere ambitum competitive in conferentiarum et communicationum programmatis video.

