zoom movet curam cum Regulators Plus Microsoft Anticompetitive MORES

Zoom Video Communications Inc. parem invenit cum regulatoribus ab US, Unione Europaea, aliisque iurisdictionibus ad exprimendos curas de moribus anticompetitivis assertis de Microsoft Corp. Communicationis programmator factus cum Commissione Foederali Trade US (FTC), necnon auctorum certaminum ab EU, UK et Germania per annum preteritum commisit.

Cura principalis zoom circa Microsoft praeferentiam versatur pro programmatibus eius videoconferentibus programmatum fasciculi et producti designandi. Microsoft intendit scrutinium ex certaminis UE vigili, quae quaerit an Teams ad negotia producta perrupta praecepta monopolium alligaverit. Investigatio facta est per querelam de Salesforce Inc. nuntius suggestus Slack.

Foederatum Cartel officium Germaniae investigationem quoque Microsoft aperuit, specie in fasciculum OneDrive et Teams cum aliis programmatis fructibus societatis inspicientibus. Accedit, US et UK auctoritates inquisitiones in nubeculas inierunt, ubi caeruleus Microsoft maior lusor est.

Dum Zoom antea vitaverat causam interpellare, CEO Eric Yuan nuper affirmavit FTC explorare exercitia Microsoft fasciculos et aequitatem curare. Sed et Zoom et Microsoft rem ulterius explanare noluerunt.

Impugnatio zoom cum regulatoribus venit ad tempus pro societate provocans, quod quaerit incrementum venditionis ponere secundum rapidam expansionem quam expertus est in pandemico. Oblationes suas variare, Zoom suum comitatum officiorum pro negotiis dilatavit, telephoniis interrete fundatis, centris contactu, schedulingis et adiutoribus intelligentiae artificialis.

In conclusione, Zoom incepit curas suscitandi de Microsoft asserti mores anticompetitivi cum corporibus moderantibus. Exitus harum disputationum et investigationum permanentium ab auctoritatibus potestatum futuram landscape of the videconferencing and cloud fori servitii determinabit.

