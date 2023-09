Ie exprimit curam de Microsoft Allegedly Anticompetitivam MORES

Zoom Video Communications, popularium communicationum factorem programmatum, parem cum US, Unione Europaea (EU), Britanniae Regnum (UK), et Germania sollicitare curas de Microsoft assertis moribus anticompetitivis comparavit. Discussiones factae sunt cum Commissione Commisione Foederali US (FTC) et auctorum certaminum ab EU, UK et Germania anno praeterito.

Una cura principalium Zoom est cum Microsoft praeferentiarum eius Teams programmata videoconferendi programmatis per fasciculum et productum consilium. Curae hae investigationes e corporibus moderantibus concitaverunt ut vigilem competitionis EU. UE specillum inceptum est post querelam de Salesforce nuntiorum suggestu remissam ante tres annos. In responsione, Microsoft nuper nuntiavit se exsolvere Teams in Europa ab 1 Octobris.

Praeter investigationem EU, officium Cartel Foederalis Germaniae suum pervestigationem aperuit in Microsoft, in fasciculo OneDrive et Teams cum aliis programmatis fructibus societatis positus. Auctoritas potestatem habet certas exercitationes vetantes interretiales vetandi.

Auctoritates in US et UK etiam inquisitiones initiales in operas nubeculas deduxerunt, area ubi caeruleus Microsoft maior est lusor. Hae interrogationes curas de exercitiis Microsoft, Amazon.com, et de Alphabeto qui innovationem finire possunt, curant.

Dum Teams primus competitor Zoom est, societas antea curas de exercitiis Microsoft tollendis vitaverat. Nihilominus, per Goldman Sachs Communacopia et Conferentia Technologia, CEO Zoom, Eric Yuan, rogaverunt ut FTC ad explorandum exercitia Microsoft fasciculi illustraret necessitatem aequae competition.

Zoom's CEO certamen inter Zoom et Microsoft ad ludum lusum comparavit, dicens aequitatem crucialem esse pro plano campi ludentem. Zoom longius explanare recusavit, et Microsoft etiam commentarium praebere noluit.

Motus hic per Zoom mutationem significat in accessu suo sicut obviat moribus anticompetitivis maioris competitoris. Quamvis experientiam celeri incremento in pandemico experiatur, zoom provocat ad sustinenda venditionum incrementa in annis proximis. Ad variandas suas oblationes, societas suam obsequiorum seriem dilatavit ut phones interrete fundatos, centra contactus, schedulingas et adiutores intelligentiae artificiosae includeret.

