Xiaomi positum est, ut series 13T in Europa Kalendis Septembris maxime anticipat 26. Hae machinis prima in familia Xiaomi erit ut subsidium programmatum incredibile recipiat, inter 4 OS updates et 5 annos securitatis inaequalis. Series 13T in duobus exemplaribus consistet: Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro, quod etiam publice confirmatum est.

Privatus expectatur utrumque telephonum debutire cum MIUI 14 in Android 13, recentem versionem cutem Xiaomi publice praesto esse. Cum determinationes officiales non detectae sunt, effluo suadeant 13T Pro similem fore Redmi K60 Ultra, discriminis 9200+ chipset et 5,000mAh pugna cum 120W celeriter increpans. Ex altera parte, regularis 13T cum Dimensitate 8200-Ultra veniet et cum pugna 5,000mAh tardius 67W increpans.

Ambae cogitationes divulgatae sunt ad plures lineas communicandas, inclusa 6.67-inch 144Hz AMOLED ostensio cum resolutione elementa 1,220 x 2,712. Ostentus exspectatur offerre apicem infigo splendore lendinum 2,600. Quin etiam telephona cum aestimatione IP68 aquae et pulveris resistentiae venient, ac etiam Vitrum Felis 5 praesidium ad suas ostentationes.

Una notabilis differentia inter 13T Pro et K60 Ultra est specificationum camera. Series 13T divulgatur ad 50MP cameram principalem cum sensore IMX707, 50MP telephoto cameram cum 50mm lens, 12MP camera ultra lata cum 15mm lens, et 20MP camera autocineta. Interestingly, hae camerae notam Leica portabunt, et app camera solita lineamenta Leica ponet.

Secundum pinum, Xiaomi 13T cum 8GB de RAM et 256GB repositionis pretium €700, cum finis superior Xiaomi 13T Pro, 12GB e RAM et 512GB repositionis instructus, pro €900 scrutabitur.

Super, series Xiaomi 13T effingitur se esse lineamentum valde promissum cum programmatis impressivis subsidiis ac potentiis notis. Fans et technicae fautores studiose exspectant ut manus officialis in has machinas praeveniant.

