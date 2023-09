Microsoft suam cooperationem cum Barclays denuntiavit ut "Xbox Mastercard" introduceret novam promeritum card specialiter destinatum pro Xbox usoribus. Dum solum praesto erit Xbox Insides die 21 Septembris, pervius fiet omnibus usoribus in Civitatibus Foederatis Americae a 2024 .

Mastercard Xbox utentes occasionem praebet ut puncta merendi pro Xbox ludos et additiones quae in empta sunt. Varia genera mercedis mercedis acceleratrices praebent, ut 5x puncta card puncta in producta in Microsoft Store, 3x puncta card puncta in eligibilibus effusis officiis sicut Netflix et Disney+, et 3x puncta chartae in eligenda cenae partus officia sicut Grubhub et DoorDash. Pro omnibus aliis quotidianis emptionibus, clientes puncta 1x chartae merebuntur.

Accedit, cardmebri pluribus beneficiis gaudebunt, inclusa 5,000 puncta (aequivalentia ad valorem $50) post primam emptionem. Nova membra accipient tres menses Xbox Ludus Pass Ultimate, inter alia perks.

Singuli quorum interest, primum programmatis Xbox Insidis partem fieri debent ut aditus ad Xbox Mastercard accedat. Praeparatio schedulae in undis introducenda ad membra Insider per reliquos anni 2023. Satus die 21 Septembris, utentes applicare possunt pro schedula.

Turma Xbox dixit: "Scimus histriones interesse ut plus valeat ex Xbox acquirere, et opiniones audivi ex communitate quas plures vias volunt acquirendi valorem ab emptis suis…" Mastercard Xbox solum praesto erit ad Xbox Insides in Civitates Foederatae Americae a die 50 Septembris incipientes, prompte ad omnes Xbox histriones in 21 Civitatibus Foederatis Americae venientes anno 50 venientes.

