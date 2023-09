Microsoft Hostiam Xbox Digital Iaci apud Tokyo Ludus Show MMXXIII

Microsoft denuntiavit se fore obnoxium Xbox Digital Iaci in venturo Tokyo Ludus Show 2023. Passim fient die 21 Septembris ad 2:00 am PT / 5:00 am ET / 18:00 JST.

Per passim, Microsoft progressum updates in ludis praebebit e Xbox Ludus Studios et Bethesda Softworks. Accedit, quod ludorum collectionem creatricem diversam ab cristariis conditam principaliter in Iaponia et Asia positam esse demonstrabunt. Eventus etiam nuntia novorum ludorum qui ad Xbox Ludum Pass futurum sint.

Xbox Digital Iaci per varias tabulas patebit. Visores in Tokyo Ludus officialis Tokyo ludum monstrare canalem YouTube iaci possunt, necnon eligere Xbox sociales canales. Passim praesto erit in pluribus linguis, inclusis Anglica, Iaponica, Coreanica, Sinica simplicior, Sinica Traditionalis, Malay, Thai, Vietnamica, Indonesiaca, Gallica, Germanica, et Hispanica Castiliana.

Hic eventus occasionem praebet excitantis venationibus et fans Xbox ut proximis updates et annuntiationibus in venturis ludis. Etiam Microsoft obligationem elucidat mercatus lusus Iaponicae et Asiaticae, ostendens regionis ingenium et foecunditatem.

The Tokyo Ludus Show est annuum ludum expo in Iaponia tentum, plumas ultimas explicationes in ludo industriae. suggestum est tincidunt venationis, turmae ferrariae, et fanatici ludi ad congregandum et mundum ludum celebrandum.

