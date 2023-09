Twitter Ads invenitur distenta in Users Post Feeds

Twitter, nunc ut X notae, deprehensus est currens distenta adscriptiones in utentium' Sequens feeds, curas suscitans de exercitiis deceptivis vendendi. Cum scrolling per Sequentes pascuntur in navigatro Chrome, TechCrunch complures adscriptiones distentas cum cursoribus regularibus e rationibus secutis permixtas repperit et adscriptiones proprie intitulatas. Inde difficile est utentes inter regulares stationes et praecones distinguere. Incertum est utrum haec quaestio glitch vel deliberata mutatio intenta ad decipiendos consumerent.

In probationibus ab TechCrunch deductis, multae tabulae distentae ex rationibus quae secutae non erant, obviae sunt. Solum indicium hae adscriptiones erant in tribus dot-menis strepitando in summo dextro cursoris. In menu praeparavit optiones dimicationis pertinentes ad ad et permiserunt utentes ad actiones exercendas sicut rationem mutandi vel claudendi. Nonnullae adscriptiones distentae inventae ad NFL turmas referebantur, significans amplis contentis affici posse.

Problema cum additionibus distenta sequitur renovatio X facta ad formam labellae in mense Iulio, ubi prominentior titulus "Promotus" in fundo ads substitutus est cum minore "Ad" label in summo iure tabellae. Critici hanc novam collocationem ads minus notabilem reddiderunt. Tamen, etiam cum nova forma pterygia, praeconia adhuc technica ut talis intitulata sunt.

Defectus ad pittacia in his proscriptionibus sollicitudines ad exercitia fallax vendo movet et ad inquisitionem per auctoritates regulatorias suasit, sicut Commissio Foederalis Trade (FTC). Nonnulli periti credunt X requiri ut notitias quaelibet collectas per has adscriptiones et vultus fines et sanctiones detegant. Quaestio etiam quaestionem de exemplo ad- fulto X movet et an efficaciter "notam tutam" locum proscriptiones ponere possit.

Proscriptiones distentae videntur esse problema permanentem, sicut querelae de illis antea relatae sunt. Status investigationes regulatorias ultra US, fama X damnosas amplius allicere potest. Haec quaestio etiam negative cogitat de X nuper mercennariis CEO, Linda Yaccarino, quae societati mense Iunio adiuncta est cum meta proscriptiones consolandi et reditus melioris. Nihilominus, X non amplius department ad communicationes sociales habet ad inquisitiones diurnarias tractandas.

Ad percontationes respondens, X responsionem electronicam automated electronicam praebuit se occupatam esse et postea posteriorem inhibere.