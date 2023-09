WTWH Media Acquirit HME Negotia et Mobilitatem Management Publications

WTWH Media, LLC nuper duas publicationes digitales acquisivit, HME Negotia et Mobilitas Management ab 1105 Media, Inc. Pecuniae acquisitionis termini non detecti sunt.

HME Negotia et Mobilitas Procuratio media sunt proprietates quae domesticam instrumentorum medicorum industriam ac mobilitatem professionales intendunt, inclusa rehabilitatione praebitorum et clinicianorum. WTWH Media, portfolio societas Capital Montium, praesentiam suam dilatavit in regione sanitatis per hanc acquisitionem. Ante hoc anno societas Acta Media Network ante hoc anno acquisiverat.

Additio HME Negotia et Mobilitas Management ad WTWH Curis et Vita Scientiarum portfolio novas facultates proscriptiones praebebunt et oblationes societatis in his adiacentiis augebunt. Divulgationes, cum plusquam XX annos historiae, nuntium, analysin, trends productos, et fabulas pluma e producto prospectu praebent.

Laurie Watanabe, longi temporis editor Mobilitatis Management, utraque publicationes invigilare perget, et WTWH Healthcare et Vita Scientiarum quadrigis coniunget.

Haec signa WTWH Mediae tertiae acquisitionis anno 2023. Antea societas Media Network Aging Media, parens societatis News Hospitalis et PMQ Pizza emporium comparaverat. Haec acquisitio munera WTWH confirmat in regione scientiarum curationis et vitae, nexus industriae promovens, cogitationis principatum et collaborationem per industriam sanitatis.

Super, WTWH Mediae acquisitio HME Negotia et Mobilitas Management suas praesentiam auget in instrumento medicinae et spatio mobilitatis domestico, novas occasiones proscriptiones praebens et facultates suas in regione sanitatis amplificans.

sources:

- WTWH Media, LLC

- 1105 Media, Inc.