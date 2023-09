Hodiernae Wordle respondendum est: Whisk

Si hodie Wordle ludis et parum auxilii egeo, te opertum tenemus. Verbum responsum pro 12 Septembris est verbum quinque-epistulae, et nos nonnullas rationes ad rectam te dirigendam partem. Hic est quod debes scire;

Vocalis una est in hac voce.

Praesens verbum incipit cum 'W'.

Hoc verbum non habet literas iteratio.

Hoc verbum nomen est instrumentum coquinae genus quod miscere rebus et facere crinita potest.

Si certus non sis, responsum est SCOPULA. Omnes fere conjecturas nostras sumpsit, sed uno tempore in una coniectura superest potuimus obtinere. Noli oblivisci communicare responsionis Verbi tuae semel factae, sed eam aliis spoliare memento!

Wordle magnam popularitatem consecutus est ex mense Octobri anni 2021. Ingentis lusorum in singulis diebus ad experiendas artes verbi coniecturales. Successus lusus perductus est ad multiplicationem clonum in thesauris app. Sed originale Wordle, a Dan Wardle evoluta, gratissimum inter histriones manet.

In iucunda rerum vicissitudine, Novi Eboraci Times Verbum in summa septem-figurarum detectarum acquisivit. Ludus nunc sub umbellae diurnae ludorum onlinerum cadit. Dum acquisitio aliquas post scaenarum explicationes attulit, lusus ipse liber et immutatus mansit.

Quamvis aliquae migrationis initiales quaestiones et rudium verborum amotio e dictionario, Wordle lusores simplicibus adhuc lusionibus addictivis capere pergit. Coniicere igitur et habere fun ludens Wordle!

definitiones: