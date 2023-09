Wordle 811 Responde: September 8th

By

Hodiernae aenigma praebet singularem torquent ad strategias solitas. Primis diebus ludi, lusores saepe verbis gravissimis nitebant ut "audio" vel "alare" ut principium. Credendum est, si verbum vocales maiores contineret, facile reliquae figurae essent. Sed mox detexerunt consonantes lusores maiore munere fungentes.

Hodie rara occasio consiliorum vocalium gravium revisendi est. Aenigma vocabulum est et obscurum et tres vocales continet. Sermo communis, evitans usu litterarum vulgarium. Accedere suadeo est incipere a verbo vocali-gravis ac deinde utendum litteris ars eliminationis.

Ut te per adiuvet, hic nonnullae exstare pretiosissimae ad solvendum hodie aenigma:

1. Verbum incipit cum littera R.

2. Tres vocales continet.

3. Verbum desinit cum littera E.

4. Alia vocalis in verbo est o.

5. Vocalis finalis in verbo u est.

Si has rationes attente consideras, responsum erit in positum. Sed si te haerere inveneris, librum pro solutione descendes.

SPOILER ALERT! Perge modo legere si responsum petis ad aenigma Verbi hodierni.

Verbum hodie "EXCITO". Significat "aliquem excitare aut aliquem agentem facere aut excitari". Memento nos iterum cras iterum adiungere pro pluribus indicibus et clues.

definitiones:

– Vowel: Orationis sonus, qui cum aperta figura tractus vocalis producitur, sine intermissione aerem fluere sinens.

– Consonant: Orationis sonus qui fit cum constrictione vel obstructione tractus vocalis.

– Obscure: haud bene notum vel obscurum.

