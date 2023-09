Microsoft Pingere accipit Background remotio tool in Fenestra XI "

Microsoft renovationem versionem appingentis App pro Fenestra 11 dimisit Insider aedificat, novum instrumentum remotionis curriculi introducens. Tech gigas renovationem in vita sua diarii denuntiavit, dicens recentem versionem Poena includere pluma quae curriculum ab aliqua imagine removere potest cum strepita globuli iustus.

Subtractio remotionis instrumentum in "Image" sectione instrumenti instrumenti inveniri potest, ut notatum "Removere Background" deprimendo. Users possunt aut instrumentum sponte rem in pictura deprehendere aut manually aream eligere quae velint utendo instrumento delectu removere. Pluma haec intendit ut facilius usores ad imagines emendes et manipulares in pingenda app.

Renovata versio Poena, versio 11.2306.30.0 nuncupata, nunc in Fenestra 11 Insides in canalibus Dev et Canariis volvitur. Attamen expectatur ut omnes fines usorum in proximo futuro praesto sint.

Priusquam hanc renovationem dimitteret, Microsoft aliam versionem antea evolvit (11.2306.28.0) eiusdem renovationis, quae cimex inclusa erat ubi vexillum secreto emanavit. Societas post hanc quaestionem directa et destinata est, ut versionem novissimam bug-liberam esse cupimus.

Microsoft curriculum instrumenti remotionis cum delectis Fenestrarum Insidorum coetus probat et actuose opiniones de communitate quaerit. Haec opiniones societatem adiuvabunt amplius instrumentum emendandi antequam publice dimittatur ad omnes usores fines.

Hac nova additione, Microsoft facultates pingendi app auget et magis user-amicos facit pro Fenestra 11 usorum qui cum imaginibus frequenter laborant. In background remotionem instrumentum simplificat processum removendi locos inutiles a picturis, permittens utentes creare magis politiores ac professionales imagines in app.

sources:

- Microsoft Live Blog - Windows XI insider aedificat

- Microsoft Poena Update - Version 11.2306.30.0