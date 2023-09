Microsoft Working in AI-Powered Live Wallpapers pro Fenestra XI "

Microsoft fama est ut AI-potestatem vivam wallpaper pro Fenestra XI evolvere, quae altiorem experientiam usoris augere potuit. Hae cinematographicae vivae uterentur AI technicae artes ad altiorem perceptionem accommodant et plus interactive escritorio environment crearet. Plures viderentur "vivere" per motum vel vagationem in responsione ad motus machinasque cursorem activitatem.

Renuntiationes suadeant Microsoft ut effectum "parallaxum" in venturo renovatione introducere possit, quae videretur ut membrana aliqua paulo tardius quam res superposita moveret, profunditatem et immersionem addens. Hae cinematographicae AI amplificatae exspectantur ad bene operandum cum machinis tam tactus parabilibus sicut tabulae et motus traditionalis mus.

Microsoft graviter in AI technologias collocavit, patet ex integratione Chat in Fenestra inquisitionis munus. Introductio cinematographicorum viventium aliud est exemplum obligationis Microsoft incorporandi AI in suas fructus. Dum pluma plus aequo in ferramentis vetustioribus praestare non potest, praecipitur ad experientiam leviorem et magis conserendam in recentioribus laptop vel desktop PCs tradendis.

Hoc nuntium coincidit cum eventum Microsoft venturae die 21 Septembris, ubi updates pro superficiebus machinis ac Fenestra Copilot nuntianda expectata sunt. Restat ut videndum si haec AI-powered pluma in venturis productis vel in futuris per futuras updates postea additis pluma includetur.

Fontes: Windows Latest