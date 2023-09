Los Angeles Metro Digital Billboards Face Oppositio super Aenean Salutis Curas

Los Angeles Metro intendit cum consilio ad instituendum 49 billboards digitales bifrontes, cum numerum billboards digitales per urbem ad ferens 86. Metro consilium expectat, nomine Network Communication (TCN), ad $1 miliarda generandi. reditus per XXX annos. Dum quaedam cubicula commerciorum localia sustinent consilium, activists et coetus communitatis solliciti sunt de impulsu in ambitus visivae ac securitatis commercii.

Propositio a Los Angeles City Consilium Commissionis die 14 Septembris audietur, antequam ad Consilium Urbis petatur. Billboards per urbem divulgabantur cum maxime contra itinera et alias communitates spectantes. Structurae in altitudinem ab XXX ad XCV pedes vagarentur, cum maior pars XXX metra alta esset.

Metro argumentatur documentum publica beneficia habere, incluso tempore exigenti nuntiandi reservato. Nihilominus studia ab institutis agebantur ut Universitas Alabama apud Birmingham et hendrerit Transportation Foederalis Statistics docuerunt digitales billboards crepitu rates augere et rectores distrahere posse. Praesentia billboards digitales in Florida et Alabama creverunt, rates fragores ab 25% et 29% respective.

Aliae civitates Californiae Australes, La Mesa inclusae, rogationes digitales consideraverunt, sed eas ob curas distractionis exactoris reiecerunt. Praecavendi metro salus est permittens imagines billboard quasque octo secundas mutare videntur ut insufficiens aliis civitatibus et civitatibus comparata, ubi imagines quattuor ad decem secundas mutant.

Adversarii contendunt tesseras digitales ad urbanam pestem, aurigas distractos, et incursus exactoris salutem conferturum. Consilium urbanum vocant ad suffragium contra consilium.

Dum nonnulli duces negotiatores rogationem digitalem sustinent, coetus communitatis, concilia viciniae, et actores resistunt contra eam. Creditur reditus ex digitalis billboards genitos consectaria negativa non praeponderanti pro salute visivae ambitus et mercaturae civitatis.

