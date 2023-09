Apple Stock Faces Technical Provocationes Market Turbulence

Lacus (AAPL) notabilem declinationem in suo pretio expertus est, amissis supra 6% in duos dies, intendens maximas continuas lapsus in 10 menses. Hoc factum est detrimento circa $ 200 miliardis in mercatu uncialium ab die Lunae. Gutta in Stock price coincidit cum relationibus principum Sinensium suadentes ut re publica operariorum Apple telephoniis uti desinant. Nihilominus, exitus currentis adversus Apple non ad fructus vel officia refertur, sed ad chartum truncum.

Uno abhinc mense, Apple stirps in omni tempore altum pervenit, quam secuta est adipiscing aliquet acre, cuius similes numquam antea visi sunt. Historica trends suadent ut infirmitas in stirpe Apple saltem per mensem perseveret. Quamvis stirps in posteriori parte dimidia Augusti expertus est, recentia declinatio pleraque eorum lucra delevit, stirpe prope multi-mensem sequitur relicta.

Analystae mentem negativam in Apple stirpe expresserunt, praesertim ad iphonem 15 deducendi eventum launchendi. Observatum est Apple stirpem typice coacervare coram talibus eventibus, sed postea postea venditionem experiri. Historica notitia quattuor decenniis pugillaribus ostendit Septembrium mensem pro stirpe Apple provocantem tendere, et in duodecim proximis 10 annis, stipes negativas post launchem iphonem reddit.

Quamvis altiore inclinatio inclinatio, memorabile est Octobrem historice validum mensem pro Apple stirpe fuisse. Sed hoc anno ab illo exemplari descivit. Accedit, mores Apple defensivi in ​​foro ad res investoras contulit. Dum truncus spectabilem 35% incrementum hoc anno vidit, in comparatione ad reditus aliarum societatum technicarum ut Nvidia (210%) et Meta Platforms (150%) pallescit.

Lacus nunc respicit tres partes consecutivas declinationis annui reditus incrementum. Hoc analystas induxit ut comparationes ad IBM, alterum technicum gigantem, qui declinationem generis pretii expertus est, post tempus similium oeconomicorum perficiendi perduxit. Clavis takeaway est quod Apple indiget incremento reditus intendere ad valorem stirpem conservandam sicut societas incrementi.

Prospiciens, JPMorgan suggerit si trends hodiernae perseverent, investatores Apple stirpem post iPhone eventum vendere possunt et collocationes suas ad societates Meta, Microsoft, et Nvidia redigere, quae tamquam analystae JPMorgani habentur.

