Lacus Vicis MMXXIII: Novum iPhone XV lineup et Apple Vigilo Expectatur revelari

Lacus enthusiastae circa mundum avide exspectant eventum huius anni Apple, ubi expectatur technicorum gigantem suam valde anticipatam iphone 15 lineum detegere et Apple Novissima Vigilia. Eventus die Martis, 12 Septembris, in Theatro Jobs Steve in Cupertino, California, fiet.

Nam qui eventum in persona interesse non valent, Apple vivent in suo alveo YouTube confluentes, sicut et in apple.com et in Apple TV app. Eventus horarii ad 1 post meridiem incipiendus est, vel ad 10 am PT pro illis qui in Occidente Coast.

Dum Apple non publice diem remissionis pro iPhone 15 denuntiavit, typice praesto est Veneris post eventum praeordinare, cum deliberatis octo post incipientibus. Hoc significat cupidi clientes sperare posse manus suas in ultimis iPhone mox post eventum acquirere.

Rumores in iphone 15 linei circumiacentes varias mutationes excitantes suggerunt. Nota una mutatio est subrogationis portus fulminis cum USB-C portu in utraque iphone 15 et iPhone 15 Plus. Accedit iPhone 15 Pro et 15 Pro Max divulgantur tabulae Titanium plumae et processus potentis A17.

Praeterea renuntiationes ex Bloomberg indicant novas iPhones venturos esse cum chip A16, interfaciei Islandia dynamica, et cameram posteriorem 48-megapixel. Hae upgrades promittunt auctas effectus et facultates imaginandi pro basi usoris fidus Apple.

Cum Apple eventus appropinquat, fanatici technologiae et Apple fans aeque prompte anticipant nuntium novi iPhone 15 linei et novissimi Apple Vigiliae. Mane suavi pro pluribus updates in his productis excitando quae futuram tech industriam informant.

