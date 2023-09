Novum EU Ordinatio Permittit Tertiae Partis Sermones in whatsapp

Summarium: Unionis Europaeae Actus digitalis mercatus (DMA) maiores tech turmas ianitores identificavit, incluso comitatu parentis whatsapp, Meta. Ad novas normas observandas, whatsapp novam plumam "tertiam-partium sermonum" in sua beta versione induxit. Haec factura permittit utentes accipere et respondere nuntiis ab hominibus utentibus aliis instrumentis nuntiis.

Ianitores DMA categorias suas in nucleo suggestu officiorum, cum aliquibus societatibus apparentibus in multis limitibus. Exempli causa, Google varia officia praebet quae portae custodiendae censeri possunt, ut Google Maps, Google Play, Google Shopping, Chrome, Android, et YouTube. Similiter Meta socialis retiacula operatur sicut Facebook et Instagram, cum intermediatione servitii et suggestu vendo.

UE refert ad apps nuntiandi sicut numerus-Independentes Services Communicationis interpersonales (N-IICS) et whatsapp et Nuntius sub hac categoria inclusit. Interoperabilitas inter suggestus messaging ianitoribus postulatur, utens utentes appli ut signum, Telegram, vel Snapchat communicandi cum whatsapp et Viator utentes, non egent rationibus in illis suggestis.

Pro responsione ad novam ordinationem, whatsapp operam navare in opere suo Android ad versionem evolutionis incepit. Propositum est ut compagem inconsutilem cum tertiae factionis nuntiis officiis efficiat. Ianitores intra sex menses praeceptis obtemperare debent, significans plenam interoperabilitatem a Martio 2024 praesto esse debere.

Egregie Apple iMessage nucleus nuntii officii his praescriptis non censetur, quia nondum occurrit in limine usoris ab EU.

Progrediens, whatsapp technicas provocationes alloqui necesse erit ut provectae lineae sicut lima communicatio, video vocat, nuntiis audio interoperabiles sint cum tertia factione officia. Hoc novum pluma initium magni momenti propositi pro whatsapp quadrigis, quod ad obtemperandum cum compage UE moderantibus operantur.

definitiones:

- Actus digitalis mercatus (DMA): compages regularis ab Unione Europaea introducta ad munus et potestatem technicae societatum maiorum quae ostiariorum notarum appellandi sunt.

- Ganitores: Societates Tech ab EU quae significant potestatem et potentiam super mercatus digitales habente.

- Interoperability: Facultas diversorum programmatum vel suggestorum communicandi et compaginem cooperiendi.

- Numerus-Independens Munus Communicationis Interpersonalis (N-IICS): Terminus moderativus ab EU adhibitus ad apporum Nuntius referendus est.

– Encryption End-ad-finem: Mensura securitatis quae intimitatem et securitatem communicationis efficit ut nuntiis encryptingis modo intenti recipientes minui possint et legere.

Fontes: Unio Europaea Marketing Digital Act (DMA) lineamenta, WABetaInfo.